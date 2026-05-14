En medio del desierto, esta animadora hace gala de su figura escultural.

Anaëlle G.
@kylie_dickson / Instagram

Kylie Dickson compartió recientemente en Instagram una serie de fotos tomadas en el desierto de Utah. La icónica animadora de los Dallas Cowboys (DCC), disfrutando de un descanso bajo el sol entre temporadas, se relaja en medio de un paisaje espectacular. Un merecido respiro para esta bailarina profesional, cuya rutina diaria de entrenamiento intensivo la ha convertido en una de las figuras más reconocibles del equipo.

Un respiro al sol tras una temporada exigente.

«Veraneando en primavera ☀️», escribió Kylie Dickson en la publicación de su fin de semana. Tres fotos la muestran disfrutando de los paisajes desérticos de Utah, recostada en una tumbona con las montañas rojas y el cielo despejado de la región como telón de fondo. En su perfil oficial del equipo, la bailarina también revela que el verano es su estación favorita: «Me encanta pasar tiempo al aire libre bajo el sol».

Debajo de la publicación, sus compañeras y seguidores inundaron la sección de comentarios con muestras de admiración. Su colega y amiga Sophy Laufer, en particular, reaccionó con varios mensajes entusiastas: "Diosa" , "INCREÍBLE" , "Guau" ... una avalancha de reacciones positivas que confirma la creciente popularidad de la animadora, mucho más allá de Texas.

Una estrella descubierta por Netflix

La popularidad actual de Kylie Dickson también se debe a la serie documental de Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders". La animadora es una de las figuras más destacadas de las dos temporadas de la serie, que muestran el día a día de las animadoras de los Dallas Cowboys tras bambalinas. Esta exposición ha contribuido a dar a conocer la profesión en general, incluyendo sus aspectos más oscuros.

Esta temporada también ha estado marcada por debates en torno a los uniformes del equipo y su adaptación a la comodidad de los bailarines durante sus actuaciones; un debate que nos recuerda que las cuestiones relativas a las condiciones laborales también afectan al deporte y al entretenimiento profesionales.

Entre paisajes desérticos y el sol primaveral, Kylie Dickson disfruta de un merecido descanso tras una temporada intensa. Sin embargo, tras la idílica imagen de un fin de semana en Utah, se esconde la realidad de una atleta cuya vida diaria está marcada por la disciplina y el rendimiento. Ahora es una figura clave en el mundo de las animadoras de los Dallas Cowboys y en la cultura popular deportiva estadounidense.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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