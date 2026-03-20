A sus 43 años, esta actriz india causó sensación con un vestido plateado.

La actriz, cantante, productora, escritora y modelo india Priyanka Chopra Jonas causó sensación recientemente en la fiesta de los Oscar 2026 de Vanity Fair con un deslumbrante vestido plateado combinado con sandalias minimalistas.

Un vestido metalizado que refleja la luz.

Para la fiesta posterior en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Priyanka Chopra Jonas se cambió su vestido blanco de ceremonia por una creación plateada con acabado metalizado. El vestido asimétrico presentaba un diseño de un solo hombro, ajustado a la cadera en un lado y con una falda larga y fluida en el otro, creando un juego de líneas. El ribete de piel en el mismo tono añadía un toque de glamour hollywoodiense a esta deslumbrante pieza.

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Sandalias minimalistas

Priyanka Chopra Jonas lució sandalias, un modelo icónico con finas tiras de satén y un vertiginoso tacón de aguja. En un cálido tono marrón, estas sandalias de punta estrecha combinaban a la perfección con los detalles de piel del vestido. La combinación del vestido plateado y las sandalias creó un look sofisticado pero discreto, que mantuvo a Priyanka —y no a los accesorios— como el centro de atención.

Una pareja con mucho estilo junto a Nick Jonas.

Junto a ella, su esposo, el cantante, compositor y actor estadounidense Nick Jonas, optó por un traje cruzado color beige que realzaba el brillo metálico del vestido de su esposa, un cambio respecto al clásico esmoquin negro que lució en la ceremonia. De la mano en la alfombra roja, la pareja fue una de las más destacadas de la noche, cosechando numerosos halagos y fotos en las redes sociales por su perfecta coordinación.

Tras deslumbrar con un vestido de plumas en el escenario de los Óscar, este vestido plateado confirmó su estatus de icono de la moda, capaz de pasar del dramatismo de la alta costura al minimalismo chic en un abrir y cerrar de ojos. ¡Priyanka Chopra Jonas está radiante!