A sus 43 años, esta actriz india causó sensación con un vestido plateado.

Anaëlle G.
@priyankachopra / Instagram

La actriz, cantante, productora, escritora y modelo india Priyanka Chopra Jonas causó sensación recientemente en la fiesta de los Oscar 2026 de Vanity Fair con un deslumbrante vestido plateado combinado con sandalias minimalistas.

Un vestido metalizado que refleja la luz.

Para la fiesta posterior en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Priyanka Chopra Jonas se cambió su vestido blanco de ceremonia por una creación plateada con acabado metalizado. El vestido asimétrico presentaba un diseño de un solo hombro, ajustado a la cadera en un lado y con una falda larga y fluida en el otro, creando un juego de líneas. El ribete de piel en el mismo tono añadía un toque de glamour hollywoodiense a esta deslumbrante pieza.

Sandalias minimalistas

Priyanka Chopra Jonas lució sandalias, un modelo icónico con finas tiras de satén y un vertiginoso tacón de aguja. En un cálido tono marrón, estas sandalias de punta estrecha combinaban a la perfección con los detalles de piel del vestido. La combinación del vestido plateado y las sandalias creó un look sofisticado pero discreto, que mantuvo a Priyanka —y no a los accesorios— como el centro de atención.

Una pareja con mucho estilo junto a Nick Jonas.

Junto a ella, su esposo, el cantante, compositor y actor estadounidense Nick Jonas, optó por un traje cruzado color beige que realzaba el brillo metálico del vestido de su esposa, un cambio respecto al clásico esmoquin negro que lució en la ceremonia. De la mano en la alfombra roja, la pareja fue una de las más destacadas de la noche, cosechando numerosos halagos y fotos en las redes sociales por su perfecta coordinación.

Tras deslumbrar con un vestido de plumas en el escenario de los Óscar, este vestido plateado confirmó su estatus de icono de la moda, capaz de pasar del dramatismo de la alta costura al minimalismo chic en un abrir y cerrar de ojos. ¡Priyanka Chopra Jonas está radiante!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
"Enseña demasiado": El vestido de esta actriz reaviva la "vergüenza corporal" que sufren las madres jóvenes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Enseña demasiado": El vestido de esta actriz reaviva la "vergüenza corporal" que sufren las madres jóvenes.

En la alfombra roja, las elecciones de moda de las celebridades son analizadas hasta el más mínimo detalle....

Rosalía incendia el escenario con un camerino digno de un ballet futurista.

En el escenario, algunos artistas traspasan los límites de la interpretación visual y musical. El vestuario se convierte...

"Un rostro increíble": a sus 38 años, esta modelo británica está cautivando a internet.

La modelo y actriz británica Rosie Huntington-Whiteley está cautivando a internet con fotos de estudio minimalistas donde brilla...

"Estos pantalones no están hechos para eso": el atuendo de esquí de esta influencer desata un debate.

En las pistas nevadas, la indumentaria suele combinar calidez y funcionalidad. Sin embargo, en ocasiones, la apariencia desafía...

Con un vestido minimalista, Zendaya realza su figura en la alfombra roja.

Con un vestido blanco minimalista, la actriz y productora estadounidense Zendaya realzó su figura en el estreno de...

A sus 60 años, Elizabeth Hurley cautiva todas las miradas con un vestido brillante.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley cautivó a todos en la Gala de Retratos 2026 en...