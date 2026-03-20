Sin maquillaje, Jessica Alba revela su rutina para una piel radiante.

Sin maquillaje, la actriz, modelo y empresaria estadounidense Jessica Alba revela su rutina para una piel luminosa, inmortalizada en una "selfie sin retoques" antes de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026.

Una selfie sorprendentemente natural

El 19 de marzo de 2026, Jessica Alba compartió una selfie sin maquillaje que mostraba su tez radiante. Publicada por su estilista de belleza de la noche, la foto muestra a Jessica recién salida de un tratamiento facial Signature Healing Growth Factor Lift. El objetivo: una tez luminosa y de aspecto natural.

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La rutina decodificada

El protocolo comienza con un limpiador hidratante, seguido de una bruma probiótica para reequilibrar la microbiota cutánea. A continuación, se aplican varios sérums: Multipéptidos y Factor de Crecimiento para reafirmar, Tripéptido de Cobre para reparar, seguido de una crema contorno de ojos reafirmante y un bálsamo labial reparador. ¿El resultado? Una piel radiante, lista para la alfombra roja.

Su ritual de "preparación" en vídeo

Jessica Alba también publicó un video de preparación donde se aplica sérum, parches para los ojos y una luz LED, antes de un maquillaje ahumado en tonos marrones, mejillas bronceadas y labios rosados brillantes. Con un matcha en la mano, luce un peinado voluminoso con secador y sus largas uñas adornadas con elegantes puntas francesas. Un tierno vistazo muestra a su pareja, el actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, Danny Ramirez, abrazándola.

Un último look en Valentino negro brillante

Para la fiesta posterior a los Óscar, Jessica Alba lució un vestido negro de lentejuelas y plumas, un collar de Chopard, un bolso de mano de Ahikoza By Bram y zapatos de tacón de punta. Este contraste entre lo natural y lo lujoso ilustró a la perfección su filosofía: una buena base realza cualquier maquillaje.

En resumen, Jessica Alba demuestra que a los 44 años, una tez radiante se consigue con una rutina libre de maquillaje innecesario. Ha revelado los secretos para una piel digna de una estrella, accesibles y científicamente probados.