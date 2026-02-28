Search here...

Serena Williams brilla en un raro vídeo con su hija, luciendo un vestido de suéter.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Serena Williams compartió recientemente un reel de Instagram mostrando dos conjuntos y un momento dulce con su hija menor, Adira River (2 años). Con el título "¡Me encanta esta época de la maternidad y a MÍ!" , la publicación celebra la maternidad y el estilo natural.

Un elegante vestido de suéter beige (y más)

La leyenda del tenis luce primero un vestido jersey color arena con cuello en V, combinado con una larga melena rubia, un ahumado oscuro, pestañas postizas, iluminador brillante y labios aparentemente desnudos. Un reloj brillante, un delicado collar y unos pendientes de diamantes completan este look casual y chic.

Continúa con un top corto azul cielo diseñado como una camisa ajustada a la cintura, jeans azul oscuro de cintura alta, tacones salmón neón y joyas unisex que incluyen un anillo azul, manteniendo el mismo peinado y maquillaje para un estilo callejero sin esfuerzo.

Adorable momento con Adira

Lo más destacado: Adira aparece cepillándose los dientes antes de que Serena la abrace con ternura y le retire el cepillo con una sonrisa cómplice. Esta escena sencilla y auténtica captura un momento cotidiano, lejos de los focos y los trofeos. Madre de dos hijas con Alexis Ohanian —Olympia y Adira—, Serena Williams encarna una maternidad alegre y asertiva, pocas veces vista en pantalla. Entre risas, gestos espontáneos y miradas cariñosas, demuestra que más allá del icono deportivo, hay una madre presente y tierna, profundamente comprometida con esos pequeños momentos que crean grandes recuerdos.

En definitiva, Serena Williams concilia el deporte de élite, la moda y la maternidad con una facilidad inspiradora. Este vídeo captura a la perfección su exitosa transición a una vida plena después del tenis. Sigue siendo un icono absoluto, reconocida por su auténtica vida familiar.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
Con un look "natural", Adriana Lima incendia las redes sociales
Article suivant
A sus 51 años, Penélope Cruz ilumina Londres con un escultural vestido negro

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 51 años, Penélope Cruz ilumina Londres con un escultural vestido negro

La actriz española Penélope Cruz, actualmente en promoción de la película "¡La Novia!", dirigida por Maggie Gyllenhaal, incendió...

Con un look "natural", Adriana Lima incendia las redes sociales

Adriana Lima, modelo brasileña y famosa embajadora de la marca Victoria's Secret, ha causado recientemente sensación con un...

En la alfombra roja, esta actriz rompe las reglas con un detalle casual

En la alfombra roja, los atuendos suelen planificarse meticulosamente. En los Premios César 2026, la actriz francesa Leïla...

Premios César 2026: Isabelle Adjani llama a los hombres a "defender a las mujeres"

El 26 de febrero de 2026, en el Olympia, Isabelle Adjani protagonizó uno de los momentos más memorables...

A sus 38 años, esta actriz habla sobre sus dificultades con la lactancia y los desafíos de ser madre primeriza.

La actriz, cantautora, escritora, estilista y productora estadounidense Hilary Duff habla con franqueza sobre sus dificultades con la...

Esta cantante, objeto de comentarios racistas en directo, se encuentra en el centro de una polémica.

El escritor y editor francés Richard Millet causó revuelo el 23 de febrero de 2026 durante el programa...

© 2025 The Body Optimist