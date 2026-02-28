Serena Williams brilla en un raro vídeo con su hija, luciendo un vestido de suéter.

Serena Williams compartió recientemente un reel de Instagram mostrando dos conjuntos y un momento dulce con su hija menor, Adira River (2 años). Con el título "¡Me encanta esta época de la maternidad y a MÍ!" , la publicación celebra la maternidad y el estilo natural.

Un elegante vestido de suéter beige (y más)

La leyenda del tenis luce primero un vestido jersey color arena con cuello en V, combinado con una larga melena rubia, un ahumado oscuro, pestañas postizas, iluminador brillante y labios aparentemente desnudos. Un reloj brillante, un delicado collar y unos pendientes de diamantes completan este look casual y chic.

Continúa con un top corto azul cielo diseñado como una camisa ajustada a la cintura, jeans azul oscuro de cintura alta, tacones salmón neón y joyas unisex que incluyen un anillo azul, manteniendo el mismo peinado y maquillaje para un estilo callejero sin esfuerzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Serena Williams (@serenawilliams)

Adorable momento con Adira

Lo más destacado: Adira aparece cepillándose los dientes antes de que Serena la abrace con ternura y le retire el cepillo con una sonrisa cómplice. Esta escena sencilla y auténtica captura un momento cotidiano, lejos de los focos y los trofeos. Madre de dos hijas con Alexis Ohanian —Olympia y Adira—, Serena Williams encarna una maternidad alegre y asertiva, pocas veces vista en pantalla. Entre risas, gestos espontáneos y miradas cariñosas, demuestra que más allá del icono deportivo, hay una madre presente y tierna, profundamente comprometida con esos pequeños momentos que crean grandes recuerdos.

En definitiva, Serena Williams concilia el deporte de élite, la moda y la maternidad con una facilidad inspiradora. Este vídeo captura a la perfección su exitosa transición a una vida plena después del tenis. Sigue siendo un icono absoluto, reconocida por su auténtica vida familiar.