Con un look "natural", Adriana Lima incendia las redes sociales

Léa Michel
@adrianalima/Instagram

Adriana Lima, modelo brasileña y famosa embajadora de la marca Victoria's Secret, ha causado recientemente sensación con un carrusel de Instagram titulado "Febrero en Los Ángeles", donde posa envuelta en una toalla blanca sobre su cama.

Una publicación que lo hace simple

Sentada en una cama con dosel y sábanas impecables, en una habitación con una luz tenue, Adriana Lima parece suspendida en un instante de calma. Su mirada, ligeramente perdida en la ventana, rezuma la elegancia natural que la ha forjado en la pasarela. El ambiente es íntimo, casi silencioso, alejado del bullicio de los desfiles y los flashes de las cámaras.

La serie de nueve fotos captura diferentes facetas de su vida cotidiana en Los Ángeles. Jugando con luces y sombras, comparte una selfie tomada en el gimnasio, con el cabello recogido a la ligera. Esto contrasta marcadamente con la imagen refinada que el público asocia espontáneamente con la exmodelo de Victoria's Secret. Aquí, no hay una puesta en escena sofisticada: solo la autenticidad de un momento capturado espontáneamente. Esta simplicidad resalta una belleza atemporal, libre de artificios. Vemos a una mujer en paz, segura de sí misma, abrazando plenamente su edad y su trayectoria.

Bajo la publicación, los fans se congregaron. Los comentarios llovieron: "un ángel", "divinamente hermosa", "todavía la reina". Docenas de corazones rojos, GIFs de escenas de pasarela que recordaban sus años icónicos y entusiastas peticiones de más fotos completaron esta ola de adoración digital. Entre nostalgia y renovada admiración, estas imágenes dan testimonio de una conexión intacta con su público: una mezcla de fascinación por el ícono y un cariño genuino por la mujer.

Un regreso triunfal después de Victoria's Secret

A sus 44 años y madre de tres hijos, Adriana Lima es una figura clave en la industria de la moda. En 2025, celebró un hito simbólico: su vigésimo desfile de Victoria's Secret, desfilando con alas doradas y plateadas. Una imagen poderosa, casi mítica, que nos recuerda por qué sigue asociada a la estética extravagante y teatral de la marca. Esta nueva publicación, compartida desde Los Ángeles, amplía esta aura, a la vez que la ancla en una realidad más personal.

En resumen, la mayoría de las reacciones celebran el carisma de Adriana Lima, confirmando su estatus de leyenda viviente a pesar de algunas críticas esporádicas, lamentablemente inevitables en la era digital. Adriana Lima demuestra así, una vez más, que la elegancia no solo reside en la apariencia, sino también en la capacidad de navegar entre el ruido mediático con confianza y serenidad.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
En la alfombra roja, esta actriz rompe las reglas con un detalle casual

