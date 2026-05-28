Con un vestido midi blanco, Sofía Vergara crea un look luminoso.

Anaëlle G.
@sofiavergara / Instagram

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara, conocida por su papel en la serie "Modern Family", compartió una serie de fotos veraniegas en Instagram para celebrar el fin de semana del Día de los Caídos. Posó con un elegante vestido midi blanco, creando un look luminoso y veraniego. Su publicación estuvo acompañada de un cálido mensaje: "Feliz fin de semana del Día de los Caídos".

Un elegante vestido midi blanco

La pieza central de este look, el vestido midi blanco que luce Sofía Vergara, irradia sencillez y luminosidad. Con mangas largas y escote redondo, se ajusta a la figura con un corte entallado y llega hasta la mitad de la pantorrilla, en un favorecedor largo midi. El blanco impoluto, luminoso y atemporal, complementa a la perfección el ambiente soleado de esta celebración primaveral.

Accesorios sencillos y una celebración amena

Para complementar su vestido, Sofía Vergara optó por accesorios discretos: unos zapatos de tacón transparentes, gafas de sol y un bolso de mano color nude, todo realzado por su cabello castaño peinado con raya al medio. Durante el desfile, se la vio junto a su perro, Amore, y una amiga cercana, en un ambiente muy animado. En sus historias de Instagram, también compartió un adelanto de lo que se ofreció en la fiesta: macarons caseros, pastel y pizzas, para una celebración centrada en compartir.

Una actriz realizada y segura de sí misma.

Más allá de su radiante apariencia, Sofía Vergara habló recientemente sobre su evolución personal. Si bien reconoce que su relación con su imagen ha cambiado con los años, abraza plenamente esta nueva etapa de su vida. Es principalmente en el ámbito profesional donde afirma sentirse más realizada hoy en día: "Ahora puedo hacer lo que quiera" , confesó, mencionando su deseo de explorar nuevos horizontes, en particular películas de gran presupuesto.

Con este vestido midi blanco que lució durante el fin de semana del Día de los Caídos, Sofía Vergara creó un look radiante. Una imagen que refleja el florecimiento de una actriz tan segura de su estilo como de sus ambiciones.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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