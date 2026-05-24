Dua Lipa aparece con un look de encaje sensacional

La cantautora Dua Lipa sigue sorprendiendo a sus fans. Compartió en Instagram una blusa roja de encaje, una elección de moda que sin duda no pasó desapercibida para sus seguidores.

Una serie de fotos de Instagram que no pasó desapercibida

Como era de esperar, Dua Lipa compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram: una auténtica avalancha. Entre las numerosas imágenes, una de ellas causó furor, en la que la cantante aparece luciendo una blusa de encaje transparente. Una vez más, ofreció contenido capaz de dejar a sus seguidores boquiabiertos. Es un talento que cultiva constantemente, convirtiendo cada una de sus apariciones en redes sociales en un auténtico acontecimiento.

Un top rojo de encaje y unos shorts vaqueros.

La pieza central de este look es un top rojo de encaje con cuello alto y mangas cortas. Transparente y delicado, el top deja ver el bralette marrón claro que Dua Lipa llevaba debajo. Este juego de transparencias ilustra a la perfección la predilección de Dua Lipa por las prendas que combinan el romanticismo —gracias al encaje— con la modernidad.

Para equilibrar el look, Dua Lipa optó por una prenda más informal: unos shorts vaqueros. Esta combinación de encaje delicado y mezclilla cruda crea un contraste de texturas muy actual. Esta fusión de estilos —elegancia y estilo urbano— es un sello distintivo de Dua Lipa, a quien le gusta desafiar las combinaciones convencionales. El resultado es un conjunto sofisticado y decididamente moderno, perfectamente acorde con los tiempos que corren.

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Accesorios de lujo cuidadosamente seleccionados

El look no estaría completo sin una selección de accesorios de alta gama. Dua Lipa completó su atuendo con un bolso de compras Chanel color crema, gafas de sol negras extragrandes y varios anillos de Bvlgari. Un cinturón de estilo western de Chrome Hearts ceñía sus shorts a la cintura, añadiendo un toque rockero al conjunto. Esta cuidada selección de prendas de diseñador demuestra una vez más el dominio estilístico de Dua Lipa y su habilidad para combinar marcas de lujo con naturalidad.

Peinado y maquillaje minimalistas

En cuanto a belleza, Dua Lipa optó por la sencillez, dejando que su atuendo fuera el protagonista. Llevaba el cabello suelto, con una raya al medio impecable. Su maquillaje, intencionadamente minimalista, buscaba un look natural en lugar de un efecto dramático. Con esta publicación, Dua Lipa confirma su estatus como un ícono de la moda esencial de su generación.

Con su top de encaje rojo, shorts vaqueros y accesorios, Dua Lipa ha creado un look impecable. Demuestra una vez más que sabe jugar con los códigos de la moda para crear imágenes impactantes, sin dejar de ser fiel a su propio estilo.