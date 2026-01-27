En París, Demi Moore causa sensación con un mono escultural

La Semana de la Moda de Alta Costura de París volvió a cumplir su promesa de espectáculo y audacia. Entre las invitadas más destacadas, Demi Moore cautivó al público en el desfile Primavera/Verano 2026 de Schiaparelli, luciendo un escultural mono negro adornado con estampados animales. Un elegante atuendo fiel al espíritu surrealista de la casa de moda italiana.

Una mirada "felina" controlada

Conocida por su gusto por el riesgo en la alfombra roja, la actriz estadounidense eligió un mono negro ajustado, inspirado en la colección Otoño 2025 de Schiaparelli. El tejido, con detalles plateados que evocan un estilizado estampado de leopardo, realzó sutilmente la silueta de la estrella de "The Substance".

Para completar el conjunto, Demi Moore lució un abrigo largo de corte arquitectónico, un pequeño sombrero negro de estilo vanguardista, inclinado, y un bolso con textura de efecto cocodrilo. En los pies, unos tacones negros con aberturas metálicas, característicos de Schiaparelli, perfeccionaron este look, refinado e impecable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Demi Moore (@demimoore)

El chic parisino según Schiaparelli

El desfile de Schiaparelli, dirigido por el director artístico Daniel Roseberry, fusionó una vez más la teatralidad con la artesanía de la alta costura. Entre volúmenes esculpidos, referencias mitológicas y motivos animales, la casa atrajo a un público selecto, compuesto por estrellas de Hollywood y figuras influyentes del mundo de la moda. En este contexto, Demi Moore dejó una huella cautivadora y discreta, demostrando que, a sus 63 años, es un icono de estilo atemporal capaz de combinar la elegancia clásica con la audacia contemporánea.

De Idaho a París: un contraste sorprendente

Tan solo unas semanas antes, la actriz había aparecido en un entorno completamente diferente: en su casa, en los nevados paisajes de Idaho, con botas forradas de piel y un suéter extragrande para quitar la nieve de su patio. Este cambio radical de estilo, de la comodidad invernal a la alta costura parisina, pone de manifiesto la naturalidad y la autocrítica con la que Demi Moore sabe gestionar su imagen pública.

Entre la elegancia parisina y la sencillez discreta, Demi Moore encarna una visión libre e inspiradora del estilo. Luciendo un aire felino de Schiaparelli, la actriz demuestra que sigue siendo una de las figuras más elegantes e impredecibles de la escena hollywoodense, capaz, con una sola aparición, de transformar un desfile de moda en todo un acontecimiento.