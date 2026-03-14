Considerada "demasiado gorda" de niña, ahora mira sus fotos y cuestiona las críticas.

positividad corporal
Anaëlle G.
@kiki_cooks_fit/Instagram

Katrin W (@kiki_cooks_fit), madre de tres hijos y residente en Suiza, comparte un conmovedor testimonio al repasar fotos de su infancia y cuestionar las críticas recurrentes sobre su peso que escuchó desde muy pequeña.

Fotografías que cuentan una historia diferente

En un vídeo viral de Instagram con más de 3,5 millones de visualizaciones, la mujer, de cuarenta y tantos años, yuxtapone imágenes de sí misma de niña y adolescente: una niña sonriente y normal, muy alejada de la imagen distorsionada que le habían inculcado. «Siempre me decían que ya estaba demasiado gorda... y entonces encuentro estas fotos», escribe en el vídeo. Al observar con atención, ve a una niña en pleno crecimiento, perfectamente «normal», y no la figura «excesiva» que le dijeron que tenía durante años.

Un mensaje familiar persistente y devastador

Katrin W (@kiki_cooks_fit) explicó a Newsweek que sus padres, inmersos en la cultura de las dietas de los 90, le decían constantemente que era "demasiado" y que debía controlarse, aunque sus fotos contradecían esta idea. Incluso hoy, ante esta evidencia visual, las justificaciones varían, pero el mensaje subyacente persiste: su cuerpo era "un problema que había que solucionar". Sin hacer acusaciones, contextualiza este condicionamiento dentro de una época obsesionada con la delgadez de las supermodelos y las revistas que promueven las dietas.

Consecuencias duraderas en su conexión con el cuerpo.

Aquellas primeras palabras sembraron la semilla de un trastorno alimentario que surgió más tarde, tras un trauma y una relación tóxica, provocando fluctuaciones de peso y dietas fallidas. Su propia madre, a pesar de ser delgada, se autocriticaba constantemente, transmitiéndole esta imagen negativa de sí misma. Katrin, ahora madre, rechaza este ciclo y aboga por que los niños crezcan sin sentirse "defectuosos".

Reacciones de solidaridad y conciencia colectiva

Numerosos comentarios de mujeres que han compartido experiencias similares están llegando: "Me parece tan triste, eras solo un bebé". Otras hablan de la obsesión de los padres con el peso. El testimonio de Katrin W (@kiki_cooks_fit) resuena como un llamado a romper con los estereotipos antes de que definan a una generación.

Al comparar sus fotos de la infancia con prejuicios del pasado, Katrin W (@kiki_cooks_fit) revela una verdad simple: nunca fue "exagerada". Su historia anima a los padres a ofrecer una infancia libre de presiones sobre la imagen corporal, para que cada niño se sienta tal como es.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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