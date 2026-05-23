"Si quieres usar una falda corta, úsala": esta diseñadora anima a las mujeres a vestirse con libertad.

positividad corporal
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

En Instagram, la cuenta @pulpeuseetchic, una marca dedicada a la moda para mujeres con curvas, compartió un impactante Reel. A través de un poderoso mensaje, la creadora de contenido francesa Laurine Costard (quien forma parte del equipo de la marca) hace un llamado genuino a la libertad en el vestir, invitando a las mujeres a usar lo que les gusta, sin dejar que sus elecciones sean dictadas por opiniones o prejuicios externos.

Un poderoso mensaje en Instagram

En este video, Laurine Costard se dirige directamente a la comunidad de @pulpeuseetchic con un mensaje sencillo: "Cuando puedas usar lo que quieras, si tienes curvas y te apetece usar una falda corta, ¡hazlo!". A continuación, enumera todas las opciones de ropa posibles: vestidos largos estampados, vestidos cruzados, vestidos ajustados y colores vivos. Con cada sugerencia, repite la misma invitación: "Usa lo que quieras y lo que te haga sentir bien".

Un llamado a la libertad de vestir

Esta intervención va más allá de simples consejos de moda. Plantea una pregunta política: "¿Por qué hacer caso a los prejuicios cuando puedes vestir como quieras?". A través de esta pregunta, Laurine Costard pone de relieve las presiones tácitas que aún pesan sobre las mujeres con curvas o de tallas grandes, a quienes a menudo se les anima a ocultar su figura en lugar de vestirla con gusto. Al rechazar estos códigos implícitos, Laurine Costard reafirma un principio fundamental del movimiento de positividad corporal: la moda pertenece a todas y no se limita a ningún tipo de cuerpo en particular.

Una misión de larga data que promueve la aceptación del cuerpo.

La marca curvy and chic (@pulpeuseetchic) sabe cómo marcar tendencia. Durante los últimos cinco años, se ha dedicado a celebrar a las mujeres con curvas a través de una selección de ropa y diseños pensados para ellas. Su eslogan, «Celebrando a las mujeres con curvas durante 5 años», resume un enfoque totalmente centrado en la autoconfianza y la inclusión.

A través de este Reel, Laurine Costard, mediante la cuenta @pulpeuseetchic, nos recuerda una verdad simple pero esencial: la moda es un espacio para la expresión personal, que nunca debería verse limitada por la mirada de los demás. Un mensaje valioso que ayuda a ampliar los horizontes estilísticos de todos.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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