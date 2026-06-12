Durante el espectáculo de Ariana Grande, esta bailarina de talla grande cautivó la atención del público.

Ariana Grande se encuentra de gira por Estados Unidos, y durante una de sus presentaciones, una bailarina logró robarle el protagonismo al espectáculo. Esta mujer, coreografiando las canciones de la multipremiada estrella, se encontraba en segundo plano en el escenario, convirtiéndose involuntariamente en la principal atracción. Un fan inició la búsqueda de esta diva con sus hipnotizantes movimientos de cadera y su aura magnética. Y esta misteriosa bailarina de talla grande finalmente se ha dado a conocer.

Cuando la actuación de una bailarina de talla grande se convierte en un icono

Tras siete años de ausencia, Ariana Grande se reencontró con sus fans con un regreso triunfal a los escenarios. Quienes la idolatran, conocidos cariñosamente como "Arianators", pudieron redescubrir el talento de su ídolo en vivo durante su gira "Eternal Sunshine Tour", que comenzó el 6 de junio. Sin embargo, durante uno de los primeros conciertos, se olvidaron rápidamente de la estrella de este reencuentro, demasiado absortos admirando la destreza física de uno de los bailarines.

Esta artista de apoyo, contratada para encender el escenario y marcar el ritmo del espectáculo de Ariana Grande, no tardó en pasar desapercibida. Captada en plena acción por un fan eufórico, se la ve viviendo la música con intensidad. Con una máscara de conejo sobre los ojos —el estilo característico de la cantante—, cabello rojo fuego y una figura desinhibida , esta bailarina añade un toque de estilo al elenco habitual. A escasos centímetros de la estrella, realiza movimientos sugerentes alrededor de una compañera con un atuendo de satén. Transformada por la letra de "The Boy is Mine", un éxito que suena como un himno al amor y al empoderamiento femenino, está literalmente poseída por los versos.

Este vídeo, publicado en redes sociales como un grito de auxilio, conmovió a 400.000 internautas, quienes admiraron sus gestos majestuosos y su contagiosa seguridad. La bailarina, lejos de ser una simple figurante o un mero elemento visual, respondió a este llamado, y su nombre es Amanda LaCount . Y esta no es su primera experiencia: cuenta con una trayectoria profesional de gran prestigio.

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Una bailarina muy solicitada por las estrellas más grandes del mundo.

Esta bailarina, cuya identidad era desconocida hasta esta revelación en línea, goza de reputación internacional, y su actuación para Ariana Grande es solo un hito más en su increíble carrera. Esto es solo una pequeña muestra de su profesión, que es mucho más que una simple pasión. A pesar de su corta edad, Amanda LaCount ya cuenta con una impresionante lista de logros.

Esta nativa de Colorado, que comenzó su carrera en musicales locales, apareció tras bambalinas en el desfile de moda "Savage X Fenty" de Rihanna, fue la artista principal en la presentación de Lizzo en Coachella y abrió la ceremonia de los Premios Emmy. Ha compartido escenario con algunos de los nombres más importantes de la música, como Ozuna y Meghan Trainor. También puede presumir de apariciones memorables en los videos musicales de "Stupid Love" de Lady Gaga y "Swish Swish" de Katy Perry. Bailar a pocos centímetros de Ariana Grande era, por lo tanto, el siguiente paso lógico en esta deslumbrante carrera, el máximo reconocimiento a su virtuosismo.

Defendiendo la diversidad corporal en la escena musical.

Más allá de ser una niña prodigio y tener una trayectoria impresionante, la bailarina, descubierta en los márgenes de los escenarios durante la gira de Ariana Grande, no solo mueve su cuerpo, sino que también desafía los cánones de belleza. Con cada actuación, Amanda LaCount le dice al mundo: "El baile no se trata solo del cuerpo: es un medio universal de expresión". Sus pasos tienen una cualidad casi combativa.

Amanda LaCount, impulsora de un movimiento que ella misma bautizó como #breakingthestereotype (rompiendo el estereotipo), busca demostrar que esta disciplina no entiende de tallas ni tipos de cuerpo. Según ella, la danza no está reservada a una élite de baja estatura, y ella es la prueba viviente. Está resarciendo décadas de marginación en los escenarios de estadios y teatros, mostrando con orgullo sus curvas. Durante mucho tiempo, las mujeres con curvas o de tallas grandes ni siquiera eran una opción en este mundo tan selectivo que trata el cuerpo como una mercancía rentable en lugar de un instrumento completo. Afortunadamente, Amanda LaCount les está abriendo camino y convirtiendo su figura en un símbolo de resistencia.

Mientras que la cantante Ariana Grande se enfrenta actualmente a críticas por ser "demasiado delgada", otras mujeres con curvas sufren discriminación silenciosa en ciertos círculos donde la apariencia física tiene un peso aún mayor. Gracias a artistas como Amanda LaCount, la autoaceptación se expresa con orgullo ante el mundo. Y esa es la mejor respuesta a las críticas.