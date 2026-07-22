Tras sufrir acoso por comentarios sobre su peso, explica cómo recuperó la confianza en sí misma.

Durante mucho tiempo, Paris Tier (@pazlenka) fue blanco de críticas por su apariencia física. Hoy, la creadora de contenido australiana comparte cómo transformó esta experiencia en una verdadera fuente de fortaleza interior. Su historia nos recuerda la importancia de la autoaceptación y el respeto por el propio cuerpo.

El ciberacoso ha dejado huella.

Con tan solo 23 años, Paris Tier se vio catapultada a la fama gracias a su presencia en redes sociales y su relación con el jugador de fútbol australiano Conor Stone. Esta mayor visibilidad pronto trajo consigo una oleada de comentarios negativos sobre su apariencia. Tras bambalinas, algunos comentarios se volvieron particularmente virulentos, llegando a insultos y amenazas. Esta situación afectó profundamente a Paris Tier, hasta el punto de poner en riesgo su salud mental.

En 2025, ante esta presión constante, finalmente decidió pausar sus publicaciones en Instagram. Este difícil período le hizo comprender el impacto que las opiniones ajenas podían tener en su autoestima. Paris Tier recuerda haber pasado por momentos en los que ni siquiera tenía energía para levantarse de la cama.

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Tomarse un descanso para reconectar mejor

Para recuperar el equilibrio, Paris Tier tomó una decisión importante: alejarse de las redes sociales durante varios meses. Este descanso le brindó el espacio que necesitaba para reenfocarse en sí misma, lejos de los juicios externos.

Con el apoyo de su pareja y sus seres queridos, aprendió poco a poco a dejar de buscar la aprobación de los demás. Este periodo de reflexión le permitió reconstruir una relación más positiva consigo misma. Hoy afirma que su perspectiva ha cambiado: «Ya no hablo de ser odiada, porque me amo tal como soy». Una declaración que ilustra el progreso que ha logrado y la confianza que ha recuperado.

La autoaceptación en el centro de su reconstrucción

Para Paris Tier, la verdadera transformación no radica en su apariencia, sino en cómo se ve a sí misma. Explica que ha llegado a comprender que la felicidad no depende de la opinión de los demás, sino de la capacidad de aceptarse plenamente. Según ella, intentar convencer a todo el mundo de que nos aprecien es una tarea imposible.

La clave está en construir una sólida autoestima , basada en los propios valores y no en opiniones externas. Paris Tier reconoce, sin embargo, que algunas heridas permanecen. Reconstruirse no significa borrar por completo las dificultades del pasado, sino aprender a seguir adelante con mayor autocompasión.

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Para dar una nueva imagen de la mujer en el deporte.

Tras esta experiencia, Paris Tier también quiere cambiar la percepción que se tiene de las "WAGs", término que se usa para referirse a las parejas de los deportistas ("Esposas y Novias"). Se niega a que estas mujeres sean definidas únicamente por su relación con un deportista.

A través de su podcast y redes sociales, busca visibilizar las ambiciones, proyectos y personalidades de las personas. Para Paris Tier, estar cerca del mundo del deporte no significa tener que vivir a la sombra de su pareja. Su mensaje es claro: toda mujer puede forjar su propio camino, desarrollar su talento y hacerse un hueco, independientemente de su relación o de la opinión de los demás.

La historia de Paris Tier demuestra que es posible recuperar la confianza en uno mismo tras sufrir críticas constantes. Su relato subraya una idea fundamental: el valor de una persona no se mide por su apariencia ni por la opinión pública. Es una invitación a cultivar la autoestima, a celebrar el propio cuerpo y a seguir adelante con mayor autocompasión.