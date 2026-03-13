En Londres, un taller enseña a los padres cómo peinar el cabello de sus hijas.

Crianza de los hijos
Fabienne Ba.
@thesecretlifeofdads/Instagram

Aprender a trenzar o atar una coleta puede parecer sencillo, pero para algunos padres, estas habilidades no siempre son algo natural. En Londres, una iniciativa innovadora busca solucionar este problema. En un taller celebrado en un pub y ampliamente difundido en redes sociales, los padres aprendieron los conceptos básicos de peluquería para poder cuidar más fácilmente el cabello de sus hijos.

Un taller de peluquería organizado en un pub.

El evento tuvo lugar en el pub Lucky Saint de Londres. Alrededor de treinta padres se reunieron allí para participar en un taller llamado "Pintas y coletas". Guiados por profesionales del colectivo Braid Maidens, especializado en la enseñanza de peinados como trenzas y recogidos, los padres participantes descubrieron diversas técnicas.

Durante aproximadamente dos horas, aprendieron a crear peinados sencillos como coletas, así como trenzas más elaboradas. Para practicar, cada padre participante contaba con una cabeza de maniquí y el equipo necesario: cepillos, gomas elásticas y pinzas.

Una iniciativa que rápidamente atrajo la atención.

Las imágenes del evento se compartieron en redes sociales y rápidamente generaron numerosas reacciones. Los internautas elogiaron la iniciativa, y algunos la vieron como "un símbolo de una paternidad más involucrada en las tareas cotidianas". Los videos muestran a los participantes concentrados en sus peinados, intercambiando consejos y trucos en un ambiente relajado.

Un proyecto que va más allá de la peluquería.

El evento forma parte de una iniciativa más amplia liderada por la comunidad "La vida secreta de los padres", un podcast y colectivo dedicado a la paternidad contemporánea. Su objetivo es crear espacios donde los padres puedan compartir sus experiencias y hablar sobre los retos de la crianza. En este contexto, aprender a trenzar el cabello también se convierte en un pretexto para abordar temas más generales, como la participación de los padres en la vida diaria de sus hijos.

El papel cambiante de los padres

Los investigadores han observado un cambio en el rol de los padres en la vida familiar durante varios años. En muchos países, participan (por fin) más en el cuidado y las actividades diarias de sus hijos. Iniciativas como estos talleres ilustran esta transformación, valorando habilidades que antes se asociaban principalmente con las madres. Para los organizadores, estos encuentros también ayudan a fortalecer los lazos entre padres e hijos a través de gestos sencillos y cotidianos.

En definitiva, este taller de peluquería para padres demuestra cómo actividades aparentemente sencillas pueden convertirse en momentos de aprendizaje y convivencia. Más allá de las trenzas y las coletas, el evento también ilustra una evolución más amplia en los modelos de paternidad, donde los padres (por fin) se involucran en las tareas cotidianas de la vida familiar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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