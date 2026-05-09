Este ruido ignorado podría ser señal de agotamiento nervioso.

Bienestar
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic / Freepik

Un leve rechinido de dientes durante la noche puede parecer inofensivo. Sin embargo, detrás de este discreto sonido a veces se esconde mucho más que un simple mal hábito. El bruxismo —el rechinamiento involuntario de los dientes— suele estar asociado al estrés crónico y a la aparición gradual de fatiga nerviosa.

Cuando tu mandíbula habla por ti

El bruxismo afecta a muchas personas , a menudo sin que se den cuenta de inmediato. Algunas descubren el problema a través de su pareja, otras por dolor al despertar o una sensación de tensión en la mandíbula.

Según varios especialistas, este reflejo inconsciente suele aparecer durante periodos de estrés o ansiedad. Cuando el sistema nervioso permanece en un estado de alerta prolongado, el cuerpo acumula tensión muscular… y la mandíbula suele ser una de las primeras zonas afectadas.

El resultado: apretar o rechinar los dientes, a veces durante toda la noche. Este fenómeno también puede ocurrir durante el día, sobre todo en personas que trabajan bajo presión o que tienden a reprimir sus emociones.

Un posible signo de fatiga nerviosa

El problema del bruxismo es que no siempre se limita a los dientes. Al contraer repetidamente los músculos, el cuerpo permanece en un estado de tensión constante. Esta sobrecarga puede alterar ciertos mecanismos relacionados con el estrés, en particular los que involucran al cortisol, a menudo llamado la "hormona del estrés". Poco a poco, se puede desarrollar un círculo vicioso: cuanto más presión sufre el sistema nervioso, más se intensifica el rechinamiento de dientes… y peor se recupera el cuerpo.

El bruxismo puede ir acompañado de varios síntomas, a veces trivializados:

  • dolores de cabeza al despertar;
  • fatiga persistente;
  • Dolor en la mandíbula, la cara o el cuello;
  • tensión muscular;
  • sueño de mala calidad.

Consideradas individualmente, estas señales pueden parecer típicas. En conjunto, a veces pueden revelar un agotamiento nervioso genuino.

Por qué es mejor no ignorarlo

Muchas personas consideran que rechinar los dientes es un hábito leve e inofensivo. Sin embargo, cuando se vuelve frecuente, puede tener un impacto real en el cuerpo. Físicamente, el bruxismo puede causar desgaste prematuro de los dientes, dolor muscular significativo e incluso problemas en la articulación de la mandíbula.

Más allá del aspecto dental, este síntoma también puede indicar que es momento de bajar el ritmo y prestar atención a tus emociones. Consultar con un profesional puede ayudar a prevenir que el problema se vuelva crónico. Según tus necesidades, un dentista, médico, psicólogo u osteópata puede ayudarte a identificar las causas y aliviar la tensión.

Encuentra algo de calma para tu sistema nervioso.

Tratar el bruxismo no se trata solo de proteger los dientes. El objetivo también es reducir la sobrecarga del sistema nervioso que alimenta este reflejo. Mejorar la calidad del sueño, aprender a manejar mejor el estrés e incorporar más descanso a la rutina diaria puede ayudar a aliviar los síntomas. Esto no significa aspirar a una vida perfecta o libre de presiones. Tu cuerpo no necesita que estés siempre al máximo de tus capacidades. Lo que más necesita es equilibrio, descanso y espacios para liberar la tensión.

En resumen, el rechinamiento de dientes es a veces una de esas señales silenciosas que el cuerpo envía cuando empieza a llegar a su límite. Incluso sutil, puede revelar una fatiga mental y física más profunda de lo que parece. Prestarle atención sin sentirte culpable te permite cuidarte antes de que el agotamiento se agrave.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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