El inesperado poder de la risa en la salud cardiovascular, según un estudio

La risa suele percibirse como un simple reflejo emocional. Sin embargo, algunas investigaciones científicas sugieren que también puede tener un impacto medible en el corazón.

Un estudio que plantea preguntas

Una investigación realizada por científicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland exploró los efectos de la risa en la función cardiovascular. Según esta investigación, dos minutos de risa genuina podrían producir efectos fisiológicos comparables a los observados durante una sesión corta de actividad física moderada, como unos 20 minutos de trote ligero. Los científicos observaron que la risa provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando así el flujo sanguíneo.

Por el contrario, el estrés mental provoca vasoconstricción, es decir, un estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que podría aumentar la presión ejercida sobre el sistema cardiovascular.

Cómo afecta la risa a los vasos sanguíneos

Los investigadores evaluaron la reactividad de los vasos sanguíneos en participantes expuestos a diferentes estímulos emocionales. Al ver vídeos humorísticos, las arterias se dilataron significativamente. Se observó el efecto contrario al enfrentarse a escenas estresantes.

Esta dilatación promueve una mejor oxigenación tisular y un flujo sanguíneo más fluido. Según el equipo de Maryland, la risa actúa como un miniejercicio para los vasos sanguíneos, contribuyendo a su flexibilidad.

La reducción de las hormonas del estrés, en particular el cortisol y la adrenalina, también influye. Los niveles crónicamente elevados de estas hormonas se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

La risa y la salud del corazón: ¿qué dice la investigación?

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Los factores de riesgo incluyen la hipertensión, el tabaquismo, la inactividad física y el estrés crónico.

Varios estudios han examinado la relación entre las emociones positivas y la salud cardíaca. Publicaciones en revistas como Circulation, la revista de la Asociación Americana del Corazón, sugieren que el bienestar emocional podría estar asociado con un menor riesgo cardiovascular.

La risa, como expresión de emoción positiva, encaja en esta dinámica. Estimula el diafragma, aumenta temporalmente la frecuencia cardíaca y luego induce una fase de relajación muscular y vascular.

Un complemento, no un sustituto

Sin embargo, los investigadores de Maryland destacan un punto esencial: la risa no sustituye la actividad física regular ni las medidas médicas recomendadas.

El ejercicio físico estructurado mejora la capacidad cardiorrespiratoria, fortalece el músculo cardíaco y ayuda a controlar el peso y la presión arterial. La risa, en cambio, actúa más como un estímulo fisiológico temporal. Sin embargo, puede contribuir a un estilo de vida cardiosaludable en general, especialmente al ayudar a controlar el estrés.

El papel del estrés en las enfermedades cardiovasculares

El estrés crónico se reconoce como un factor agravante del sistema cardiovascular. Según la Federación Francesa de Cardiología, el estrés prolongado puede contribuir a la hipertensión y a los trastornos del ritmo cardíaco. Al reducir temporalmente la tensión psicológica, la risa podría contribuir indirectamente a la protección del corazón.

Algunos equipos de investigación también están interesados en terapias complementarias basadas en el humor o la “risoterapia” en entornos hospitalarios, aunque estos enfoques aún requieren evaluaciones científicas en profundidad.

Integrar la risa en la vida cotidiana

Sin prescribir una receta para el humor, los resultados del estudio nos invitan a reflexionar sobre el papel de las emociones positivas en la salud general. Ver una comedia, compartir un momento agradable o cultivar la autocrítica puede parecer insignificante. Sin embargo, estos momentos desencadenan reacciones fisiológicas mensurables. En una sociedad donde el estrés es omnipresente, valorar estos momentos podría formar parte de un enfoque más amplio de prevención.

En resumen, una investigación del Centro Médico de la Universidad de Maryland sugiere que la risa tiene efectos tangibles en la función vascular, promoviendo la dilatación arterial y reduciendo las hormonas del estrés. Si bien no sustituye el ejercicio físico ni el seguimiento médico adecuado, podría ser un aliado adicional para la salud cardiovascular. Razón de más para no subestimar el poder de una buena risa.