¿Te sientes agotado/a de energía social? Los terapeutas te explican cómo recargar energías sin sentirte culpable.

Entre conversaciones triviales sobre el clima, sonrisas forzadas en reuniones sociales y pretensiones en mesas grandes, nuestras baterías sociales se agotan rápidamente. Y a diferencia de los celulares, simplemente enchufarlos no es suficiente para recargarlos. En laspáginas de la revista Self , Laurie Helgoe, doctora en psicología y profesora asociada de psicología clínica en la Universidad de Augsburgo, comparte actividades para recargar estas baterías sociales sobrecargadas.

Cuando la batería social está en un estado crítico

Mantener una buena imagen en sociedad no es tarea fácil. Tenemos que actuar constantemente, participar en conversaciones increíblemente tediosas y mantener nuestra máscara social firmemente en su lugar mientras por dentro estamos al borde de un colapso nervioso. Y para colmo, absorbemos todas las emociones negativas que nos rodean como una esponja .

Generalmente, sabemos cuándo nuestra batería social está completamente agotada. Miramos al vacío, asentimos sin participar en las conversaciones y sentimos una gran necesidad de soledad. Tanto es así que nuestro único refugio es el baño. Esta sensación de saturación se instala rápidamente, después de unas cuantas conversaciones formales y sin alma sobre el clima o sesiones de terapia improvisadas con colegas que no paran de hablar. "Cuando interactúas con otros, procesas una gran cantidad de información, y si hay demasiada a la vez, no es de extrañar que te sientas abrumado o tengas problemas para relajarte", asegura el Dr. Helgoe.

Sin embargo, no tenemos un manual de usuario para reconectarnos con nosotros mismos y superar esta fatiga social que solo la hibernación parece aliviar. Todavía no podemos enchufarnos a la red eléctrica y recargarnos de electricidad mediante un catéter. En cambio, sí podemos recetarnos momentos de bienestar.

Sumérgete en un mundo imaginario

Para recargar nuestras baterías sociales, completamente agotadas, no hace falta un retiro de silencio de una semana. Un libro de ficción es un buen sustituto y basta por sí solo para darnos energía. Nos anima a soltar y nos desconecta por completo de nuestro mundo real. Nos dejamos llevar por las páginas y nos absorbemos tanto en la trama que olvidamos nuestras preocupaciones. Al cruzar la puerta a mundos paralelos, ya sean poblados por criaturas fantásticas o monstruos amenazantes, nos alejamos eficazmente de lo que nos estresa. Es nuestra vía de escape. Nuestra propia vía de escape está al otro lado de la portada.

Cambio de entorno

Cuando tu batería social está a cero y te ahogas en la interacción humana, lo único que quieres es meterte bajo las sábanas y ponerte en modo avión. Sin embargo, esta experta tiene otro plan. En lugar de quedarnos encerrados en la habitación, lidiando con esta resaca social, recomienda tomar aire fresco, cambiar de aires (por cualquier medio disponible). No hay necesidad de subirse al primer tren que pase ni de hacer una desintoxicación digital en plena montaña.

Hay maneras menos radicales de encontrar la paz. Sentarse en un banco del parque, escuchar el canto de los pájaros, retirarse al bosque o probar un " paseo de colores " (un paseo guiado por un color específico) puede ser beneficioso. El objetivo es rejuvenecer la mente, y la naturaleza ofrece un verdadero escape, una sesión de terapia al aire libre. Abundan los estudios científicos al respecto: estar en contacto con la naturaleza alivia el estrés y reduce la ansiedad. ¡Además, es gratis!

Abordar la fatiga de una manera menos fatalista

Tuvimos que escuchar a nuestro jefe hablar de maratones cuando la sola idea de correr para alcanzar el autobús nos daba urticaria. Hicimos esfuerzos sobrehumanos para mostrar interés en las fotos familiares de nuestro colega, mientras él revisaba 500 fotos de sus últimas vacaciones.

Al salir de un evento social estresante, solemos revivir las escenas en nuestra mente, y estos flashbacks nos irritan casi más que el presente. De ahí la importancia, según el Dr. Helgoe, de dar un paso atrás y centrarse en las partes más agradables. Todo es cuestión de perspectiva. Así, en lugar de lamentarnos por la noche interminable y los monólogos de un compañero, podemos alegrarnos de haber disfrutado de unos deliciosos canapés y haber forjado nuevas conexiones.

Relájate sin complicaciones

Es un error común pensar que es necesario acudir a un spa de talasoterapia o reservar un spa completo para recargar las pilas y recuperar la tolerancia hacia los demás. Sin embargo, la simplicidad es clave. No existen remedios milagrosos, solo técnicas adaptadas a cada persona. Algunas personas se conforman con su propia compañía y permanecen en su propia burbuja, mientras que otras desean mantener al menos cierta conexión con el mundo exterior. La Dra. Helgoe, por su parte, no tiene prejuicios. Simplemente recomienda evitar los lugares concurridos y la sobrecarga sensorial que conllevan. Según ella, el cine ofrece un verdadero remanso de paz. «Es un momento de calma compartido y agradable», afirma.

Elija una actividad reparadora que disfrutemos

En la era de las redes sociales, es tentador imitar las actividades de bienestar de moda. Quizás queramos probar Pilates, abrazar árboles, hacer yoga rodeados de cachorros, gritar en habitaciones con mascotas o tomar chupitos de aceite de oliva con cuencos tibetanos de fondo. Sin embargo, estas actividades no siempre son adecuadas para nosotros y, en lugar de relajarnos, suelen tener el efecto contrario. Escuchar nuestras propias necesidades no es opcional; es esencial.

Cuando tu batería social flaquea y te irrita incluso el más pequeño "hola", necesitas saber cómo priorizarte.