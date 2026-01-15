Search here...

Ella comparte sus entrenamientos de pole dance y los usuarios de Internet quedan asombrados.

Bienestar
Fabienne Ba.
@chris.silya/Instagram

Chris Silya es bailarina de pole dance y acróbata aérea, muy activa en redes sociales, donde publica regularmente videos de sus entrenamientos y actuaciones. Su práctica atrae la atención de una creciente comunidad de seguidores, impresionados por su habilidad y creatividad.

Una pasión compartida

En Instagram, Chris Silya (@chris.silya) se describe como "acróbata aérea y bailarina de barra", lo que significa que combina movimientos de baile en barra vertical con elementos de acrobacia aérea. Su cuenta de Instagram ya cuenta con miles de seguidores que siguen sus publicaciones, sus espectaculares movimientos y la evolución de sus habilidades.

A través de sus videos, no solo muestra sus actuaciones finales; también documenta sus sesiones de entrenamiento, mostrando su progreso, repeticiones y, a veces, momentos de dificultad o esfuerzo intenso. Es precisamente esta transparencia lo que atrae a su comunidad: en lugar de contenido simplemente espectacular, sus suscriptores ven el proceso detrás de la actuación, lo que los motiva o impresiona aún más.

Una práctica exigente

El pole dance es una disciplina que combina fuerza muscular, flexibilidad, coordinación y creatividad coreográfica. Lejos de los clichés, exige un entrenamiento riguroso, algo que Chris Silya ilustra a la perfección en sus vídeos. Los movimientos que realiza suelen ser complejos: mantener el cuerpo suspendido, enlazar rotaciones lentas o rápidas y alternar con elementos de danza expresiva.

Este enfoque ha generado reacciones entusiastas entre los internautas, quienes la elogian por su fuerza, gracia y compromiso. Varios comentarios destacan no solo el atractivo estético de sus videos, sino también la admiración por su disciplina y progreso.

Una comunidad comprometida

Chris Silya es una figura inspiradora en el mundo del fitness y el pole dance en redes sociales. Su forma de compartir sus entrenamientos crea una conexión auténtica con sus seguidores, quienes no se conforman con simplemente mirar: muchos comentan, dan "me gusta" y se inspiran en sus rutinas para alcanzar sus propios objetivos de fitness.

Por último, Chris Silya (@chris.silya) también aparece en diversos contenidos, a veces relacionados con otras disciplinas de movimiento o danza aérea, lo que resalta la diversidad de su práctica y su capacidad para evolucionar en diferentes estilos de desempeño físico.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
¿Te duchas con agua caliente en invierno? Esto es lo que necesitas saber.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Te duchas con agua caliente en invierno? Esto es lo que necesitas saber.

En invierno, el agua que sale de la ducha es hirviendo, aliviando el escalofrío que hayas sentido durante...

¿Por qué el aburrimiento se convertirá en una auténtica “tendencia” en 2026?

¿Y si la innovación más audaz de 2026 fuera… no hacer nada? A contracorriente de la sobreestimulación constante,...

Lo que ella había tomado por una vieja cicatriz durante veinte años en realidad ocultaba mucho más.

Kavita, de 32 años, se limpiaba una herida infectada en el muslo cuando extrajo un objeto metálico inesperado:...

Este simple reflejo puede ayudarte a controlar el estrés en el trabajo

El estrés laboral es un problema creciente que afecta tanto la salud de los empleados como el rendimiento...

Cómo "hibernar" puede salvar tu salud mental

En invierno, envidias en secreto a los osos, que tienen el privilegio de hibernar sin tener que justificarse....

La tendencia de la “optimización corporal” es preocupante: ¿hasta dónde llegará?

Aunque antes era una actividad reservada para los atletas, la optimización corporal se está convirtiendo en parte de...

© 2025 The Body Optimist