Según investigadores, estas son las vacaciones que necesitas al año para evitar la depresión

¿Quién no ha sentido una oleada de bienestar en los primeros días fuera del trabajo? La ciencia confirma que esta sensación no es solo una ilusión: tomar más descansos a lo largo del año realmente protege contra el estrés y la depresión.

Siete paréntesis para preservar el equilibrio mental

Según varios estudios , en particular uno de la Universidad de Pittsburgh, el número ideal de vacaciones para un bienestar mental óptimo es… siete al año. Investigadores estadounidenses dieron seguimiento a miles de participantes durante varios años y observaron una relación directa entre la frecuencia de viajes y la salud psicológica. Quienes se tomaron al menos siete periodos de vacaciones, ya fueran fines de semana largos o viajes más largos, tuvieron un 30 % menos de riesgo de depresión.

Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, también eran más bajos y su estado de ánimo era más estable. Estos descansos recurrentes actúan como "reinicios emocionales", ayudando a romper el ciclo de la fatiga crónica.

Los beneficios fisiológicos y emocionales de los descansos regulares

Incluso las vacaciones cortas tienen un efecto medible en el cuerpo: reducen la presión arterial, mejoran la calidad del sueño y fortalecen la regulación emocional. Los investigadores explican que el simple hecho de cambiar de aires estimula los circuitos de recompensa del cerebro, aumentando los niveles de dopamina y serotonina, esenciales para el buen humor. La perspectiva de una escapada, incluso una próxima, a veces basta para aliviar los efectos del estrés laboral.

Por qué varias escapadas cortas son mejores que un viaje largo

Contrariamente a la creencia popular de que un viaje largo al año basta para recargar las pilas, las investigaciones demuestran que es más beneficioso distribuir varias escapadas cortas a lo largo del año. Estos descansos interrumpen la rutina y permiten un reequilibrio frecuente del ritmo circadiano, que a menudo se ve alterado por el exceso de trabajo. Por lo tanto, un descanso corto es preferible a largos meses sin descanso: mantiene la resiliencia mental y la productividad a largo plazo.

Recarga tus pilas sin necesidad de ir muy lejos

Ir al otro lado del mundo no es necesario: una simple desintoxicación digital, un fin de semana en la naturaleza o unos días en una ciudad cercana ya producen beneficios tangibles. Los investigadores enfatizan la importancia de un descanso psicológico, más que el entorno físico: bajar el ritmo, caminar, reír, exponerse a la luz natural. Todas estas sencillas acciones contribuyen a prevenir el agotamiento.

Estos estudios reiteran un punto crucial: la salud mental no solo se mantiene mediante el rendimiento o el deporte, sino también mediante el descanso y la relajación. Las vacaciones no son un lujo, sino una palanca psicológica y biológica fundamental. Si bien siete viajes al año pueden no ser factibles, establecer descansos regulares —verdaderos respiros de la rutina diaria— ya es beneficioso.