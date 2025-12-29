Search here...

Según investigadores, estas son las vacaciones que necesitas al año para evitar la depresión

Bienestar
Fabienne Ba.
Atlantic Ambience/Pexels

¿Quién no ha sentido una oleada de bienestar en los primeros días fuera del trabajo? La ciencia confirma que esta sensación no es solo una ilusión: tomar más descansos a lo largo del año realmente protege contra el estrés y la depresión.

Siete paréntesis para preservar el equilibrio mental

Según varios estudios , en particular uno de la Universidad de Pittsburgh, el número ideal de vacaciones para un bienestar mental óptimo es… siete al año. Investigadores estadounidenses dieron seguimiento a miles de participantes durante varios años y observaron una relación directa entre la frecuencia de viajes y la salud psicológica. Quienes se tomaron al menos siete periodos de vacaciones, ya fueran fines de semana largos o viajes más largos, tuvieron un 30 % menos de riesgo de depresión.

Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, también eran más bajos y su estado de ánimo era más estable. Estos descansos recurrentes actúan como "reinicios emocionales", ayudando a romper el ciclo de la fatiga crónica.

Los beneficios fisiológicos y emocionales de los descansos regulares

Incluso las vacaciones cortas tienen un efecto medible en el cuerpo: reducen la presión arterial, mejoran la calidad del sueño y fortalecen la regulación emocional. Los investigadores explican que el simple hecho de cambiar de aires estimula los circuitos de recompensa del cerebro, aumentando los niveles de dopamina y serotonina, esenciales para el buen humor. La perspectiva de una escapada, incluso una próxima, a veces basta para aliviar los efectos del estrés laboral.

Por qué varias escapadas cortas son mejores que un viaje largo

Contrariamente a la creencia popular de que un viaje largo al año basta para recargar las pilas, las investigaciones demuestran que es más beneficioso distribuir varias escapadas cortas a lo largo del año. Estos descansos interrumpen la rutina y permiten un reequilibrio frecuente del ritmo circadiano, que a menudo se ve alterado por el exceso de trabajo. Por lo tanto, un descanso corto es preferible a largos meses sin descanso: mantiene la resiliencia mental y la productividad a largo plazo.

Recarga tus pilas sin necesidad de ir muy lejos

Ir al otro lado del mundo no es necesario: una simple desintoxicación digital, un fin de semana en la naturaleza o unos días en una ciudad cercana ya producen beneficios tangibles. Los investigadores enfatizan la importancia de un descanso psicológico, más que el entorno físico: bajar el ritmo, caminar, reír, exponerse a la luz natural. Todas estas sencillas acciones contribuyen a prevenir el agotamiento.

Estos estudios reiteran un punto crucial: la salud mental no solo se mantiene mediante el rendimiento o el deporte, sino también mediante el descanso y la relajación. Las vacaciones no son un lujo, sino una palanca psicológica y biológica fundamental. Si bien siete viajes al año pueden no ser factibles, establecer descansos regulares —verdaderos respiros de la rutina diaria— ya es beneficioso.

LAISSER UN COMMENTAIRE




