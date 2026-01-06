Un gesto sencillo para adoptar antes de trabajar sentado todo el día (y es delicioso)

Si tienes un trabajo sedentario y estás pegado a la silla de la oficina durante casi siete horas seguidas, tu cuerpo sufre en silencio. Y un paseo corto durante la hora del almuerzo no va a remediar el daño. Para apoyar tu cuerpo y evitar más tensión en esta posición sentada, cambia el café por una buena taza de chocolate caliente. El cacao, además de delicioso, es un gran aliado para los oficinistas.

Beber cacao antes de un día de estar sentado: un consejo inusual

Generalmente, una taza de chocolate caliente se reserva para las tardes acogedoras bajo una manta y los domingos lluviosos de invierno. Esta reconfortante bebida, que evoca constantemente las meriendas de la infancia, se asocia más con el sonido de Netflix que con el clic de un teclado. Aun así, deberías guardar una lata de cacao puro en el cajón de tu escritorio y empezar el día con un capricho chocolatoso. Esta bebida es como una poción, sobre todo cuando estás sentado frente al ordenador de la mañana a la noche. Es mucho más prometedora (y deliciosa) que la bebida aguada que te dan en el trabajo.

En Francia, más de un tercio de los adultos combinan un alto nivel de sedentarismo con una actividad física insuficiente. Su trabajo puede obligarlos a adoptar una postura pasiva: pies apoyados en el suelo y piernas pegadas al asiento. Solo los músculos de los dedos se ejercitan constantemente. El problema es que su cuerpo no lo tolera bien. Las organizaciones de salud pública son claras al respecto: enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, obesidad, trastornos musculoesqueléticos (TME) y efectos sobre la salud mental.

Claro que el cacao no reemplaza los diez mil pasos diarios ni el ejercicio que rompe con la rutina diaria. Sin embargo, este reconfortante polvo ayuda activamente al cuerpo, especialmente cuando se lleva una vida sedentaria. Esa es la deliciosa conclusión de un estudio reciente publicado en The Journal of Psychology .

Circulación sanguínea mejorada para una comodidad duradera.

Para llevar a cabo su estudio, los investigadores reclutaron a 40 hombres, todos con excelente salud y condición física. Antes de comenzar una sesión de trabajo sentados, todos consumieron una bebida de cacao, distinta a la que recordarían de su infancia. Una bebida auténtica, inalterada por ningún proceso químico.

Para confirmar su teoría, observaron la función vascular de los participantes, ¡y listo! Tras dos horas sentados, se observó una disminución de la función vascular en todos los participantes, independientemente de su condición física. Consumir una bebida baja en flavonoles también provocó una disminución de esta función, mientras que una bebida rica en flavonoles mantuvo la función vascular en su nivel inicial durante el periodo de sentado, con mediciones estables o incluso ligeramente en aumento. En otras palabras: el auténtico chocolate caliente, una fuente inagotable de flavonoles, favorece la salud vascular durante periodos prolongados sentados.

El chocolate caliente que hacían nuestras abuelas, ese con carácter y sabor, no es solo una bebida relajante. Es un "elixir de la juventud" y también un excelente estimulante para quienes necesitan estimulación mental. Los flavonoides del cacao estimulan el flujo sanguíneo al cerebro, lo que promueve un mayor estado de alerta y una mente más despejada. Una razón más para disfrutar de esta bebida sencilla y reconfortante.

Estos alimentos también ayudan a los trabajadores sedentarios

Tomar chocolate caliente en una oficina diáfana no es inmaduro. No, es un gesto responsable, un momento de bienestar a solo una taza de distancia. Los amantes del matcha latte y los adictos al café pueden discrepar. En los detalles del estudio, los investigadores afirman que utilizaron 150 mg de epicatequina, un tipo de flavonol.

Para disfrutar de estos beneficios junto con tu taza de té, puedes añadir un generoso puñado de frutos rojos o una manzana grande. Y para variar y evitar una sobredosis de cacao, puedes probar el té verde, que también contiene flavonoles.

El cacao en polvo no solo sirve para deleitar el paladar en pleno invierno y saciar el antojo de chocolate de forma saludable. Es un gran aliado para quienes teletrabajan. Desde un biberón con temática de Disney hasta una taza con el logo de "empleado del año", está a solo una cucharada de distancia.