Colesterol: Esta cantidad de sueño podría proteger tu corazón, según un cardiólogo

A menudo hablamos de una dieta equilibrada y actividad física para controlar el colesterol. Otro factor, a veces subestimado, podría marcar la diferencia: el sueño. Según los cardiólogos, la duración de las noches juega un papel importante en el equilibrio del corazón y el metabolismo.

De 7 a 9 h: el tenedor que sostiene el corazón

Dormir no se trata solo de recuperarse después de un día ajetreado. Durante la noche, el cuerpo trabaja activamente, especialmente para regular el colesterol. La cardióloga Dra. Nivee Amin nos recuerda que el cuerpo metaboliza algunos lípidos durante el sueño. Por eso algunos medicamentos para el colesterol se recetan por la noche: actúan cuando el cuerpo regula naturalmente la producción de lípidos.

Los expertos generalmente coinciden en que la cantidad ideal de sueño para adultos es de entre 7 y 9 horas por noche. Mantenerse dentro de este rango ayuda a mantener el equilibrio hormonal y metabólico, dos elementos clave para controlar el colesterol LDL, a menudo llamado colesterol "malo", que está implicado en enfermedades cardiovasculares. En resumen, descansar lo suficiente puede ayudar a que el cuerpo gestione mejor estos procesos internos esenciales.

Cuando la falta de sueño altera el equilibrio

Dormir poco no solo causa fatiga. También puede alterar la forma en que el cuerpo procesa los azúcares y las grasas. Cuando falta sueño, el metabolismo se vuelve menos eficiente. El cuerpo puede tener más dificultades para regular ciertos parámetros, como el colesterol.

El sueño también influye en tus hábitos diarios. Una noche de sueño reparador suele darte la energía necesaria para estar activo, cocinar, elegir alimentos más equilibrados y cuidarte. Por otro lado, la fatiga crónica puede provocar antojos de alimentos azucarados o grasos, que tienden a afectar negativamente tu perfil lipídico. De hecho, algunos estudios científicos han observado que la falta de sueño se asocia con un aumento del colesterol LDL, así como con diversos desequilibrios metabólicos.

Dormir demasiado no es necesariamente la solución

Si bien la falta de sueño puede alterar el equilibrio metabólico, dormir mucho más de lo necesario tampoco es ideal. Un estudio japonés demostró que dormir menos de 5 horas por noche, pero también más de 8, podría estar asociado con niveles más altos de colesterol LDL. Los investigadores creen que estas duraciones extremas podrían reflejar trastornos metabólicos o de salud más amplios, aunque los mecanismos precisos aún no se han esclarecido.

El objetivo no es pasar más horas en la cama, sino buscar una duración regular que se adapte a tu ritmo. Para la mayoría de los adultos, un intervalo de 7 a 9 horas parece ser el mejor para la salud cardiovascular.

El estrés, la otra pieza del rompecabezas

Es imposible hablar del sueño sin mencionar el estrés. Los cardiólogos nos recuerdan que el estrés crónico estimula la producción de hormonas que pueden elevar la presión arterial y acelerar la frecuencia cardíaca. El problema es que el estrés también altera el sueño. Y cuando las noches se vuelven irregulares o demasiado cortas, los desequilibrios metabólicos pueden agravarse. Es un círculo vicioso difícil de romper.

Por lo tanto, trabajar en el manejo del estrés puede tener un efecto positivo indirecto en el colesterol. La actividad física, la relajación, los ejercicios de respiración, la lectura o una rutina relajante para la hora de dormir pueden ayudar al cuerpo a relajarse y promover un sueño más reparador.

En resumen, el exceso de colesterol LDL puede promover la acumulación de placa en las arterias y aumentar el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Dormir no es una pérdida de tiempo; es un momento en el que tu cuerpo te cuida. Al dormir de 7 a 9 horas por noche, le proporcionas a tu cuerpo las condiciones ideales para funcionar a su propio ritmo y favorecer tu salud cardiovascular a largo plazo.