El "cuello tecnológico", una afección relacionada con las pantallas que se está volviendo cada vez más común.

Mirar el móvil, trabajar en el ordenador, desplazarse sin parar por la pantalla… las pantallas forman parte de tu día a día. Este hábito, aparentemente inofensivo, puede tener un impacto muy real en tu cuerpo. El «cuello tecnológico» se está convirtiendo en una afección cada vez más común.

Una postura que ejerce mucha presión sobre el cuello.

El término "cuello tecnológico" o "cuello de pantalla" se refiere al dolor causado por mantener la cabeza inclinada hacia adelante durante un tiempo prolongado. Específicamente, la cabeza se mueve hacia adelante, los hombros se encorvan y el cuello pierde su alineación natural. Como resultado, los músculos del cuello, el trapecio y la parte superior de la espalda trabajan continuamente para compensar.

Esta sobrecarga puede provocar rigidez y dolor en la nuca, entre los omóplatos o incluso en los hombros. Tu cuerpo es mucho más que una postura fija. Este desequilibrio también puede afectar otras áreas: tensión en la mandíbula, molestias en los brazos o las muñecas, o incluso una respiración más superficial debido a la compresión de la caja torácica. Tu cuerpo, en toda su complejidad, te envía señales a las que es importante prestar atención.

Mucho más que solo dolor

El síndrome del cuello tecnológico no es solo una molestia física. También puede afectar tu salud en general. Mantener la cabeza inclinada hacia adelante durante periodos prolongados puede comprimir ciertos nervios y alterar el equilibrio del sistema nervioso. Algunos estudios sugieren que esto puede aumentar el estrés, afectar la calidad del sueño y alterar el estado de ánimo.

A esto se suma un círculo vicioso difícil de romper: el dolor provoca fatiga, la fatiga dificulta la concentración y la mala postura reaparece casi automáticamente. Entre los adolescentes y los adultos jóvenes, especialmente expuestos a las pantallas, este fenómeno es cada vez más común. Esto demuestra claramente que la postura merece tanta atención como el estilo de vida.

El principal culpable sigue siendo el uso intensivo de pantallas, especialmente cuando están mal colocadas. Un teléfono demasiado bajo, un ordenador mal ajustado o una tableta sin soporte obligan a mantener el cuello encorvado durante largos periodos. Si a esto le sumamos la falta de descansos, la escasa movilidad durante el día y, a veces, una ergonomía deficiente, tenemos el caldo de cultivo perfecto para la tensión crónica. El cuerpo no es frágil: se adapta, pero cuando compensa durante demasiado tiempo, acaba requiriendo atención.

Señales que no debes ignorar

Ciertas señales deberían alertarte:

una sensación de rigidez en el cuello o la parte superior de la espalda

Dolor persistente en los hombros o entre los omóplatos.

dificultad para enderezar la cabeza sin esfuerzo

hormigueo en los brazos o dolores de cabeza

Si estos síntomas persisten, consultar a un profesional de la salud puede ser útil para evitar que estos desequilibrios se arraiguen con el tiempo.

Acciones para aliviar tu cuerpo

Buenas noticias: puedes tomar medidas a tu propio ritmo, sin alterar por completo tu rutina.

Empiece por ajustar su entorno: coloque las pantallas a la altura de los ojos, apoye la espalda y mantenga los pies firmemente plantados en el suelo.

Recuerda tomar descansos regulares, cada 30 a 60 minutos, para mover el cuello y los hombros.

Unos pocos movimientos sencillos pueden marcar la diferencia: inclinaciones suaves de cabeza, estiramientos laterales, rotaciones de hombros o ejercicios para meter la barbilla. Estos movimientos ayudan a liberar la tensión y a fortalecer los músculos que sostienen la postura.

El objetivo no es la perfección, sino una mejor comprensión de tu cuerpo, en toda su diversidad y necesidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por la Dra. Jen Fraboni, PT, DPT (@docjenfit)

En resumen, el "cuello tecnológico" refleja nuestro estilo de vida hiperconectado. No es inevitable, pero sí una señal de que debemos adaptarnos. Si tomas conciencia de tus hábitos y haces algunos ajustes, puedes mantener tu comodidad, movilidad y bienestar general.