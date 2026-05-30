¿Por qué podría cambiar pronto el nombre "Síndrome de Ovario Poliquístico"?

Tras ser criticado durante mucho tiempo por su imprecisión, el nombre del síndrome de ovario poliquístico está cambiando. Un consenso global de expertos acaba de adoptar una nueva denominación, considerada más fiel a la realidad de la enfermedad.

Un nuevo nombre validado por consenso global.

Esta es una decisión que afecta a millones de mujeres. A mediados de mayo de 2026, un consenso internacional publicado en The Lancet y presentado posteriormente en el Congreso Europeo de Endocrinología en Praga respaldó el cambio de nombre del síndrome de ovario poliquístico (SOP). La afección ahora se denomina síndrome ovárico metabólico poliendocrino, o SOP, que puede traducirse como "síndrome ovárico metabólico poliendocrino", aunque el acrónimo oficial se mantiene en inglés.

Este nuevo nombre no es arbitrario. Es la culminación de un esfuerzo colectivo sin precedentes, que reunió a más de 50 organizaciones de pacientes y profesionales de la salud . El proceso se basó en encuestas globales que recogieron decenas de miles de respuestas, así como en talleres que congregaron a pacientes y especialistas de diferentes disciplinas, para garantizar el mayor consenso posible sobre la terminología elegida.

Un nombre considerado engañoso durante muchos años.

El término «ovarios poliquísticos» está obsoleto, ya que durante mucho tiempo se consideró impreciso e incluso contraproducente. A pesar de su nombre, muchas pacientes no presentan quistes ováricos, aunque el término sugiera lo contrario . Esta confusión ha tenido consecuencias muy reales: retrasos en el diagnóstico, atención fragmentada y un estigma social en torno a esta afección.

El debate no es nuevo. Ya en la década de 2010, un panel de expertos convocado en Estados Unidos recomendó cambiar el nombre de la afección , pues consideraban que la denominación actual generaba malentendidos que podían retrasar el diagnóstico. Tras más de una década de discusiones, esta intuición finalmente derivó en una nueva nomenclatura compartida a nivel mundial.

Una enfermedad mucho más compleja que una simple "historia de quistes".

La clave del problema reside en la naturaleza misma de esta afección. Reducir la enfermedad a los ovarios fue pasar por alto lo esencial. En realidad, se trata de un trastorno hormonal complejo con múltiples manifestaciones , que afecta a diversos sistemas del organismo: endocrino, metabólico, reproductivo, dermatológico e incluso psicológico.

En términos prácticos, esta afección puede manifestarse como ciclos menstruales irregulares, dificultad para concebir, crecimiento o caída del vello por desequilibrios hormonales, acné o aumento de peso. También se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, esta afección afecta aproximadamente al 10-13% de las mujeres en edad reproductiva, pero casi el 70% de ellas desconoce que la padece. A nivel mundial, se estima que afecta a más de 170 millones de personas , es decir, a una de cada ocho mujeres.

Tres años para adoptar el nuevo nombre.

Cambiar el nombre de una enfermedad tan extendida no es algo que se logre de la noche a la mañana. Por eso, se ha planificado un período de transición de tres años para facilitar el cambio de SOP a SMP. Durante esta fase, las guías de práctica clínica, los materiales de formación médica y los sistemas internacionales de clasificación de enfermedades se actualizarán progresivamente.

El objetivo declarado es doble: mejorar el diagnóstico ayudando a médicos y pacientes a comprender mejor la realidad de la enfermedad y reducir el estigma asociado a ella. Quienes promueven este cambio también esperan que una terminología más precisa fomente la investigación y conduzca a una intervención más temprana ante los riesgos metabólicos y cardiovasculares.

Un cambio que no cuenta con la aceptación unánime del todo.

Si bien el nuevo nombre ha recibido numerosos elogios, también ha suscitado cierta preocupación. Mantener el término «ovárico» en la denominación ignora una hipótesis planteada por estudios recientes : la posible existencia de una forma masculina de la enfermedad. Para algunos especialistas, conservar la referencia a los ovarios no aborda adecuadamente esta línea de investigación aún en estudio.

Este debate ilustra la dificultad de la tarea: encontrar un nombre que sea a la vez más preciso que el anterior, comprensible para el público general y lo suficientemente flexible como para incorporar conocimientos futuros. El compromiso alcanzado, PMOS, es presentado por sus defensores como un claro paso adelante, sin pretender cerrar definitivamente el debate científico.

Detrás de un simple cambio de letras se esconde un importante avance para la salud de la mujer. Al abandonar un nombre considerado engañoso, la comunidad médica busca reflejar mejor la complejidad de una afección largamente subestimada y facilitar su reconocimiento. Si bien la adopción de PMOS aún tardará algunos años, el movimiento ya ha comenzado y podría transformar la forma en que millones de mujeres son diagnosticadas y reciben apoyo.