"Desintoxicación de cortisol": ¿una moda pasajera o una necesidad real del organismo?

Cortisol, un término que antes se reservaba para la jerga médica, es ahora uno de los hashtags más populares en TikTok. Esta hormona, antes confinada a las revistas científicas, es ahora el enemigo público número uno. Los internautas la culpan de su insomnio, cambios de humor y baja libido. Por eso, se embarcan en "desintoxicaciones de cortisol" para "reequilibrar su cuerpo y mente".

¿Qué es exactamente el cortisol?

Ahora todo el mundo habla de ello. En las redes sociales, este término, antes conocido solo por estudiantes de medicina y autores de tesis, es el centro de atención, y no necesariamente por las razones correctas. Porque no, el cortisol no es otro invento de la tecnología de belleza, ni un ingrediente creado en laboratorio para alargar la vida. Tampoco es un virus contagioso, aunque los internautas lo estén ahuyentando como si fuera una gripe en pleno invierno.

El cortisol, antagonista de la dopamina, es el veneno invisible del cuerpo, la perdición del bienestar. Al menos, así lo describen los internautas, difundiendo información errónea al respecto. Si esta palabra aún te resulta desconocida, probablemente no seas muy experto en tecnología ni te interesen especialmente los titulares de las revistas de salud. El cortisol, también conocido como la hormona del estrés, está por todas partes en TikTok y se le presenta como un problema. Sin embargo, no es del todo malévolo.

Es lo que regula tu presión arterial, te protege de los gérmenes que flotan en el transporte público y te resguarda de lesiones leves gracias a su acción antiinflamatoria. Además, es lo que te levanta de la cama cada mañana y te da la energía para correr hacia el autobús cuando vas con retraso.

La "desintoxicación de cortisol": más un mito que una realidad.

Los internautas, en su afán por desintoxicarse, están haciendo "desintoxicaciones de cortisol", como si fuera una toxina fácil de eliminar. Sin embargo, el cortisol no desaparece de la noche a la mañana como una comida copiosa acompañada de una infusión depurativa. La "desintoxicación de cortisol", que casi se asemeja a un retiro espiritual, es en realidad un nombre inapropiado. Es simplemente imposible desde un punto de vista fisiológico. Intentar eliminar el cortisol del cuerpo sería como quitar la levadura del pan o la harina de la pasta: se elimina un elemento esencial para su propia existencia.

Quienes cambian el ejercicio intenso por estiramientos suaves y leen libros en lugar de encender la televisión, con la esperanza de eliminar el cortisol, están lejos de comprender que esta misma hormona es un verdadero "combustible". "El cortisol ayuda a movilizar las reservas de energía, fortalecer el sistema inmunológico, reducir la inflamación y desviar la energía de la digestión, la reproducción y el crecimiento", explicó Jeffrey Blumberg, profesor de investigación en la Escuela Friedman de Ciencias de la Nutrición y Políticas de Tufts. También existe una forma menos "bárbara" de convivir con esta hormona en lugar de ser controlados por ella.

Regular los niveles de cortisol, una idea realmente buena.

Si bien la "desintoxicación de cortisol" es más un eslogan publicitario que una realidad científica, aún es posible recuperar el control de esta hormona, que injustamente tiene mala fama. El objetivo no es eliminarla, sino evitar que sus niveles se mantengan elevados durante demasiado tiempo. Cuando el cuerpo se ve constantemente estimulado por un estilo de vida estresante, puede agotarse y desarrollar síntomas particularmente debilitantes. El síndrome de Cushing es el ejemplo más extremo.

En circunstancias normales, el cortisol sigue un ritmo preciso: aumenta por la mañana para ayudarnos a empezar el día y luego disminuye gradualmente a lo largo del mismo. Sin embargo, el estrés crónico, la falta de sueño, la sobrecarga mental o el uso excesivo de pantallas pueden alterar este equilibrio natural. Es entonces cuando algunas personas experimentan fatiga persistente, irritabilidad o trastornos del sueño.

Los expertos coinciden en un punto: en lugar de hablar de "desintoxicación", es más preciso hablar de "regulación". Y la buena noticia es que esto se puede lograr mediante acciones sencillas, a menudo mucho más accesibles que los costosos programas de bienestar que se venden en las redes sociales. "No existe una cura milagrosa para regular los niveles de cortisol , pero sí contamos con estrategias bien conocidas para el manejo del estrés , como una dieta saludable, actividad física regular y la práctica de la meditación o la atención plena", explica el experto.

En resumen, la famosa "desintoxicación de cortisol" tal vez no exista, pero el deseo de cuidar el sistema nervioso es muy real. Y si esta tendencia tiene al menos un mérito, es que nos recuerda que el descanso, la calma y escucharnos a nosotros mismos no son lujos, sino necesidades genuinas.