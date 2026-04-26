Sueño: número de horas recomendadas cada noche según la edad.

Dormir es uno de los pilares del bienestar. Ayuda a que el cuerpo se recupere, a que el cerebro funcione correctamente y a que el estado de ánimo se mantenga más estable. Sin embargo, ¿necesitamos todos la misma cantidad de horas? No exactamente: las necesidades cambian con la edad… y varían de persona a persona.

Por qué el sueño es tan importante

Durante la noche, tu cuerpo no se "desconecta", sino todo lo contrario. Aprovecha este tiempo para reparar ciertos tejidos, consolidar la memoria, regular las hormonas y mantener el equilibrio emocional.

La falta de sueño prolongada puede provocar fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad o confusión mental. Por el contrario, un descanso de calidad suele ayudar a sentirse con más energía, con la mente más despejada y con mayor equilibrio.

Las necesidades de los bebés y los niños

En los niños pequeños, el sueño desempeña un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo del cerebro. Las directrices de referencia generalmente establecen:

Recién nacidos (de 0 a 3 meses): de 14:00 a 17:00.

Bebés (de 4 a 11 meses): de 12 a 15 horas

Niños de 1 a 2 años: de 11:00 a 14:00.

Niños de 3 a 5 años: de 10:00 a 13:00.

Niños de 6 a 13 años: de 9 a 11 de la mañana.

Durante estos años, las noches largas y las siestas contribuyen en particular al aprendizaje y a la maduración del sistema nervioso.

Adolescentes: duermen profundamente… y a menudo sufren de falta de sueño.

Durante la adolescencia, las necesidades de sueño siguen siendo altas. Los expertos generalmente recomiendan entre 8 y 10 horas de sueño por noche para jóvenes de 14 a 17 años. ¿El problema? El reloj biológico suele alterarse durante este periodo. Muchos adolescentes, naturalmente, prefieren acostarse más tarde, mientras que los horarios escolares exigen levantarse temprano. Como resultado, a veces el sueño es muy deficiente.

Adultos: ¿cuántas horas deberíamos intentar trabajar?

Para los adultos de entre 18 y 64 años, las recomendaciones más comunes son de entre 7 y 9 horas de sueño por noche. Después de los 65 años, las necesidades siguen siendo similares, generalmente entre 7 y 8 horas. Sin embargo, el sueño puede volverse más ligero, con despertares más frecuentes durante la noche o acostarse más temprano. Esto no significa necesariamente "mal sueño", sino que los patrones de sueño cambian a lo largo de la vida.

Estas cifras son orientativas, no un examen.

Este es un punto crucial: estas duraciones son promedios basados en estudios científicos. Indican una tendencia, no un requisito estricto. Algunas personas se sienten perfectamente bien con 6,5 horas de sueño, mientras que otras necesitan 9 horas para descansar completamente. La genética, el nivel de actividad física, el estrés, la salud mental, las hormonas e incluso las diferentes etapas de la vida pueden influir en tus necesidades. En otras palabras, si no duermes exactamente 8 horas, no estás fallando.

Cuando la vida real desmiente la teoría

Seamos realistas: entre el trabajo, a veces los hijos, la carga mental, los estudios, los viajes u otros periodos intensos, es común dormir menos de lo previsto. Y a veces, simplemente hacemos lo mejor que podemos. Estas recomendaciones no deberían convertirse en una presión adicional. El objetivo no es rendir al máximo por la noche ni sentirse culpable cada vez que uno se despierta. Es mejor encontrar un equilibrio realista: descansar cuando sea posible, mantener un horario de sueño regular, escuchar las señales del cuerpo y recuperarse siempre que se pueda.

En resumen, el mejor indicador eres tú. Más que la cantidad exacta de horas, observa cómo te sientes: ¿te despiertas descansado? ¿Mantienes la concentración durante el día? ¿Sientes mucha somnolencia? El sueño ideal no es igual para todos. Estas cifras sirven como guía, no como una regla estricta. Tu cuerpo tiene su propio ritmo, y aprender a escucharlo suele ser la mejor estrategia.