Sueño: número de horas recomendadas cada noche según la edad.

Bienestar
Fabienne Ba.
Photo d'illustrations : Miriam Alonso / Pexels

Dormir es uno de los pilares del bienestar. Ayuda a que el cuerpo se recupere, a que el cerebro funcione correctamente y a que el estado de ánimo se mantenga más estable. Sin embargo, ¿necesitamos todos la misma cantidad de horas? No exactamente: las necesidades cambian con la edad… y varían de persona a persona.

Por qué el sueño es tan importante

Durante la noche, tu cuerpo no se "desconecta", sino todo lo contrario. Aprovecha este tiempo para reparar ciertos tejidos, consolidar la memoria, regular las hormonas y mantener el equilibrio emocional.

La falta de sueño prolongada puede provocar fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad o confusión mental. Por el contrario, un descanso de calidad suele ayudar a sentirse con más energía, con la mente más despejada y con mayor equilibrio.

Las necesidades de los bebés y los niños

En los niños pequeños, el sueño desempeña un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo del cerebro. Las directrices de referencia generalmente establecen:

  • Recién nacidos (de 0 a 3 meses): de 14:00 a 17:00.
  • Bebés (de 4 a 11 meses): de 12 a 15 horas
  • Niños de 1 a 2 años: de 11:00 a 14:00.
  • Niños de 3 a 5 años: de 10:00 a 13:00.
  • Niños de 6 a 13 años: de 9 a 11 de la mañana.

Durante estos años, las noches largas y las siestas contribuyen en particular al aprendizaje y a la maduración del sistema nervioso.

Adolescentes: duermen profundamente… y a menudo sufren de falta de sueño.

Durante la adolescencia, las necesidades de sueño siguen siendo altas. Los expertos generalmente recomiendan entre 8 y 10 horas de sueño por noche para jóvenes de 14 a 17 años. ¿El problema? El reloj biológico suele alterarse durante este periodo. Muchos adolescentes, naturalmente, prefieren acostarse más tarde, mientras que los horarios escolares exigen levantarse temprano. Como resultado, a veces el sueño es muy deficiente.

Adultos: ¿cuántas horas deberíamos intentar trabajar?

Para los adultos de entre 18 y 64 años, las recomendaciones más comunes son de entre 7 y 9 horas de sueño por noche. Después de los 65 años, las necesidades siguen siendo similares, generalmente entre 7 y 8 horas. Sin embargo, el sueño puede volverse más ligero, con despertares más frecuentes durante la noche o acostarse más temprano. Esto no significa necesariamente "mal sueño", sino que los patrones de sueño cambian a lo largo de la vida.

Estas cifras son orientativas, no un examen.

Este es un punto crucial: estas duraciones son promedios basados en estudios científicos. Indican una tendencia, no un requisito estricto. Algunas personas se sienten perfectamente bien con 6,5 horas de sueño, mientras que otras necesitan 9 horas para descansar completamente. La genética, el nivel de actividad física, el estrés, la salud mental, las hormonas e incluso las diferentes etapas de la vida pueden influir en tus necesidades. En otras palabras, si no duermes exactamente 8 horas, no estás fallando.

Cuando la vida real desmiente la teoría

Seamos realistas: entre el trabajo, a veces los hijos, la carga mental, los estudios, los viajes u otros periodos intensos, es común dormir menos de lo previsto. Y a veces, simplemente hacemos lo mejor que podemos. Estas recomendaciones no deberían convertirse en una presión adicional. El objetivo no es rendir al máximo por la noche ni sentirse culpable cada vez que uno se despierta. Es mejor encontrar un equilibrio realista: descansar cuando sea posible, mantener un horario de sueño regular, escuchar las señales del cuerpo y recuperarse siempre que se pueda.

En resumen, el mejor indicador eres tú. Más que la cantidad exacta de horas, observa cómo te sientes: ¿te despiertas descansado? ¿Mantienes la concentración durante el día? ¿Sientes mucha somnolencia? El sueño ideal no es igual para todos. Estas cifras sirven como guía, no como una regla estricta. Tu cuerpo tiene su propio ritmo, y aprender a escucharlo suele ser la mejor estrategia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Percibir el peligro por todas partes: por qué nuestro cerebro a veces adopta este reflejo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Percibir el peligro por todas partes: por qué nuestro cerebro a veces adopta este reflejo.

Tu cerebro está constantemente en alerta máxima. Es como si tuvieras una sirena de alarma incrustada en la...

Según un estudio, el color de la pared de un dormitorio podría alterar el sueño.

¿Crees que tu sueño depende únicamente de tu colchón o de tu rutina nocturna? La ciencia sugiere que...

¿Cuál es el significado espiritual de las arañas según las creencias, símbolos e interpretaciones más comunes?

Respuesta rápida En la mayoría de las tradiciones culturales, la araña representa espiritualmente la creatividad, el destino y...

Ejercicios para un vientre plano para mujeres en casa: la rutina efectiva para conseguir un abdomen plano

Adelgazar sin salir de casa es totalmente posible. Hacer ejercicios para conseguir un vientre plano en casa te...

Empezar a despertarse al quedarse dormido: ¿de dónde proviene este sorprendente mecanismo?

Tras una taza de té de manzanilla y un rato escuchando ruido blanco, estás a punto de quedarte...

Fortalece tus glúteos en casa: la guía completa para mujeres.

Es totalmente posible ejercitar los glúteos sin pisar un gimnasio. Si conoces los ejercicios adecuados y los practicas...