En este estudio de Pilates, las mujeres con curvas ya no se sienten "anormales".

Para muchas mujeres, el Pilates es una práctica diaria. Este deporte, que trabaja los músculos profundos, mejora la movilidad y proporciona ejercicio cardiovascular, es una excelente manera de mantenerse sana. Sin embargo, en los estudios donde el sudor se mezcla con perfumes de alta gama, las participantes suelen tener una complexión similar, manteniéndose dentro de los límites de la colchoneta. Las mujeres con curvas o de tallas grandes son una rareza en las clases grupales. Para que puedan probar el Pilates sin sentirse excluidas, están abriendo sus puertas centros inclusivos.

Pilates, un deporte que aún se asocia con figuras delgadas.

El pilates es un deporte de moda que atrae a multitudes a sus colchonetas de espuma y máquinas deslizantes. Todo un imaginario rodea esta práctica, que casi se ha convertido en una estética en sí misma. Detrás de los hashtags que le dan nombre, se encuentran mujeres delgadas con abdominales definidos y elegantes conjuntos elásticos. En las redes sociales, el pilates parece reducirse a un único tipo de cuerpo.

La "chica Pilates", esa chica que realiza cada movimiento como si fuera sin esfuerzo y que pasea con su taza de matcha colgada al hombro, se convirtió rápidamente en un ideal de belleza. Presentada como un ideal o una "meta a alcanzar", ha impuesto, sin darse cuenta, un físico estándar en estos estudios de diseño elegante. Basta con escribir esta palabra clave en la barra de búsqueda de Pinterest para descubrir esta realidad anatómica: cuerpos etéreos, casi irreales, que parecen sentirse cómodos con pelotas, mancuernas ligeras, colchonetas de diseño y ropa digna del armario de Barbie. Un verdadero escaparate de imposiciones. Inevitablemente, no todas las mujeres se identifican con la "chica Pilates", y algunas esperan a tener un cuerpo similar antes incluso de intentar estos ejercicios para fortalecer el tronco.

Si bien las reservas para esta práctica han aumentado un 66 % en todo el mundo, muchas mujeres dudan en inscribirse por temor a sentirse fuera de lugar. Para ayudarlas a superar esta marginación, algunos estudios están haciendo de la diversidad un principio fundamental, no una opción. En Forza Pilates, las mujeres de talla grande que se preocupan por ser "las más grandes de la clase" finalmente tienen acceso a un espacio seguro, acogedor y libre de prejuicios.

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Un estudio único donde cada tipo de cuerpo encuentra su lugar.

Como anécdota, antes de convertirse en un deporte elitista para conductores de todoterrenos y aficionados a las bebidas de la eterna juventud, el Pilates fue inventado por Joseph Pilates para rehabilitar los cuerpos maltrechos de los soldados durante la Primera Guerra Mundial. A diferencia de los deportes de alto impacto o las prácticas brutales como el culturismo, el Pilates es mucho más suave. Es una disciplina de atención plena cuyo objetivo no es crear músculos voluminosos para exhibirlos con orgullo en la arena ardiente, sino fortalecer los cimientos del cuerpo mediante la activación del tronco, la respiración profunda y el control.

Dentro de Forza Pilates, este deporte recupera su verdadero significado. No se trata de una competición de medidas ni de un juego de rendimiento, sino de un momento de reconexión con uno mismo, con los propios movimientos, con la paz interior. Sydney Dumler, la fundadora de este espacio que se asemeja a un templo del bienestar, quería que las mujeres con curvas o de tallas grandes pudieran practicar Pilates sin compararse con sus compañeras ni sentirse intimidadas.

Fue su mejor amiga, profundamente afectada por esta discriminación silenciosa, quien le propuso la idea. Sydney la hizo realidad al introducir clases para mujeres de tallas grandes en su escuela. Las mujeres con curvas y de tallas grandes, a menudo ignoradas en este entorno arquitectónico meticulosamente diseñado, acogieron con entusiasmo este enfoque más humano y menos estandarizado. Se centran en sus propias experiencias en lugar de en rumores.

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Clases de Pilates para personas de tallas grandes, para tranquilizar a quienes ya están familiarizados con el tema.

En esta sala de techos altos y espejos de estilo renacentista, estas mujeres de curvas pronunciadas o tallas grandes, que a menudo se sienten fuera de lugar entre los cuerpos tonificados y los asiduos con su notable flexibilidad, se mezclan con figuras similares a ellas. Mientras que en las clases tradicionales se tensan bajo la presión de las miradas, en estas sesiones privadas se entregan por completo al arte. Sus cuerpos ya no se ven como un conjunto de imperfecciones, sino como instrumentos, aliados en cada movimiento.

Además, Sydney no solo reservaba horarios para mujeres de talla grande que buscaban reconocimiento, sino que también adaptaba sus clases para que fueran una sesión de autoaceptación, no de autosabotaje. Las máquinas de yoga con altura ajustable eliminan cualquier sentimiento de insuficiencia y tienen un límite de peso mayor para prevenir el autodesprecio. La instructora, que dirige estas clases con efectos casi terapéuticos, mantiene a las participantes motivadas con afirmaciones positivas que rápidamente se convierten en un lema dentro del entusiasmo colectivo.

Porque no, el Pilates nunca ha estado reservado para figuras delgadas ni para quienes usan leggings de talla XXS en tonos pastel. Lo que este estudio demuestra es que un cuerpo de mayor tamaño puede encontrar perfectamente su fluidez, fuerza y gracia en una máquina reformer. Que puede mantener una postura, trabajar sus músculos profundos, ganar movilidad y experimentar esa famosa sensación de alineación que todos los practicantes buscan, independientemente de su talla.