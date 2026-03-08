Este detalle que a menudo se pasa por alto podría influir en cómo envejecemos.

¿Y si la forma en que percibimos el paso del tiempo influyera en nuestro envejecimiento? Más allá de la dieta y la actividad física, los investigadores se centran ahora en un factor a menudo pasado por alto: nuestra relación psicológica con la edad. Esta perspectiva nos anima a repensar el envejecimiento con más amabilidad y autocompasión.

Un estudio que cuestiona nuestro reloj biológico

Investigadores de la Universidad de Nueva York han estado investigando una pregunta intrigante: ¿pueden las emociones relacionadas con el envejecimiento influir en nuestro cuerpo? Para responderla, analizaron datos de 726 mujeres y estudiaron la relación entre los factores psicológicos y el envejecimiento biológico.

Sus resultados ponen de relieve un fenómeno poco observado pero potencialmente importante: el estrés crónico vinculado a preocupaciones persistentes, especialmente las relativas al envejecimiento.

Los científicos observaron cambios epigenéticos en algunos participantes. La epigenética se refiere a cambios en la expresión génica que no alteran el ADN en sí, sino cómo se activa o desactiva. Estos marcadores se utilizan ahora para comprender mejor el envejecimiento biológico. En otras palabras, la ansiedad por el envejecimiento podría no ser solo psicológica: también podría dejar una huella medible en el cuerpo.

El estrés crónico, un acelerador sutil

¿Por qué esta ansiedad impactaría el cuerpo? Los investigadores señalan el papel del estrés crónico. Cuando el cuerpo permanece en un estado de alerta prolongado, produce más hormonas como el cortisol. Con el tiempo, esta activación repetida puede influir en varias funciones esenciales: el sistema inmunitario, el metabolismo e incluso ciertos marcadores asociados con el envejecimiento celular.

Estudios científicos previos ya han establecido una relación entre el estrés prolongado y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y deterioro cognitivo. En este estudio, los participantes que expresaron un marcado miedo al envejecimiento o una preocupación constante por la edad mostraron más marcadores biológicos compatibles con un envejecimiento acelerado.

Presiones sociales que pesan especialmente sobre las mujeres

Los investigadores también señalan que las mujeres pueden estar más expuestas a este tipo de estrés. Las normas sociales en torno a la apariencia, la juventud y el desempeño en los ámbitos familiar y profesional pueden generar una presión constante. Esto a veces se ve agravado por la ansiedad por el futuro: ver a los seres queridos perder su independencia o deteriorarse físicamente puede reforzar el miedo a experimentar lo mismo.

Esta acumulación de exigencias y expectativas puede generar un alto nivel de estrés. Sin embargo, los investigadores aclaran que esto no significa que la mentalidad por sí sola determine cómo envejecemos. El envejecimiento sigue siendo un fenómeno complejo, influenciado por la genética, el entorno y el estilo de vida. Los factores psicológicos y sociales parecen interactuar claramente con los mecanismos biológicos.

¿Podemos influir en este factor subestimado?

Si el estrés crónico influye en el envejecimiento, aprender a regularlo se convierte en una verdadera palanca para el bienestar. Algunos enfoques ya han demostrado efectos positivos en la salud general:

participar en una actividad física regular y apropiada

experimentar la relajación o la meditación

Para mantener relaciones sociales enriquecedoras

Consulte con un profesional si experimenta ansiedad persistente.

Varios estudios sugieren que la reducción del estrés puede influir positivamente en ciertos marcadores biológicos asociados con el envejecimiento. Cultivar momentos de placer, compartir inquietudes o simplemente relajarse puede ayudar a aliviar la tensión mental.

Envejecer a tu manera

Sobre todo, recordemos algo esencial: envejecer es un proceso natural y profundamente individual. No hay una forma correcta o incorrecta de envejecer. Cada trayectoria, cada cuerpo y cada historia son diferentes. Las arrugas, los cambios físicos y las nuevas etapas de la vida forman parte de la evolución humana normal. No hay que avergonzarse de envejecer. Al contrario, los años también traen consigo experiencias, confianza en uno mismo y libertad.

En lugar de luchar contra el paso del tiempo, aprender a aceptarlo con bondad podría ser una de las maneras más poderosas de cuidarse. Porque, en definitiva, envejecer no es un fracaso que se pueda evitar, sino una aventura que cada persona vive a su manera, y eso también merece ser celebrado.