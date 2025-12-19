¿Por qué cada vez más mujeres estadounidenses recurren a la testosterona?

Hoy en día, está surgiendo un fenómeno sorprendente en el ámbito de la salud femenina: cada vez más mujeres estadounidenses exploran la testosterona para recuperar la energía, el deseo y la vitalidad. Impulsadas por la curiosidad científica y el deseo de recuperar su cuerpo, esta tendencia sigue creciendo, desafiando las ideas preconcebidas sobre las hormonas y el envejecimiento.

Un declive hormonal que comienza a partir de los treinta años.

Alrededor de los treinta años, el cuerpo femenino comienza a producir menos testosterona de forma natural, una hormona que suele asociarse con los hombres, pero que es esencial para el vigor físico y la libido de las mujeres. Tras la menopausia, este descenso se acelera y muchas mujeres experimentan fatiga persistente, pérdida del deseo sexual o disminución de la masa muscular. Para muchas, estos síntomas no son inevitables, sino una señal para actuar.

En este contexto, algunas clínicas estadounidenses , incluidas las online, han experimentado un aumento en las consultas de mujeres. Estas pacientes, al igual que los biohackers masculinos, buscan optimizar su vitalidad y optan por geles o inyecciones de testosterona, a veces fuera de sus indicaciones habituales en el mercado. La idea: recuperar energía duradera y un renovado deseo sexual.

Beneficios tangibles sobre el deseo y la energía

Los estudios demuestran que dosis moderadas de testosterona pueden mejorar significativamente la libido en mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH). Las usuarias reportan mayor satisfacción sexual, mejor respuesta orgásmica y una vitalidad renovada en general.

Muchos pacientes también reportan un aumento de energía, un estado de ánimo más estable y una mayor capacidad para mantener o desarrollar masa muscular, incluso después de jornadas intensas que combinan trabajo, familia y vida social. Por lo tanto, el efecto sobre el bienestar general es doble: tanto el cuerpo como la mente se benefician de un verdadero impulso.

Biohacking por parte de mujeres

Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio de "biohacking" adaptado a los ciclos femeninos. Algunas mujeres combinan la testosterona con prácticas como el ayuno intermitente ligero, el entrenamiento por fases o rutinas de recuperación optimizadas para combatir el agotamiento social. Influencers y podcasters especializados están popularizando estos enfoques, prometiendo claridad mental, resistencia y longevidad. En algunos casos, las dosis se aproximan a las utilizadas para adolescentes varones, pero siempre bajo supervisión médica, con la esperanza de obtener resultados visibles y rápidos.

Efectos secundarios y precauciones

Por supuesto, esta práctica no está exenta de riesgos. Entre los posibles efectos secundarios se encuentran el acné, el aumento del vello, una voz más grave y la hipertrofia del clítoris, y algunos pueden ser irreversibles con dosis altas. Los expertos también destacan la falta de datos a largo plazo sobre la salud ósea y cardiovascular. Se desaconseja encarecidamente la automedicación en centros de estética médica sin un control ginecológico exhaustivo, y la mayoría de las aseguradoras se niegan a cubrir estos tratamientos fuera de indicación.

En última instancia, en comparación con las "terapias masculinas" aprobadas durante décadas, esta tendencia desafía las normas de género en la medicina y podría allanar el camino para una investigación específicamente dedicada a las necesidades femeninas.