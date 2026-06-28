Picaduras de mosquitos: estos signos indican que podrías ser alérgico.

Los mosquitos, esos diminutos vampiros domésticos que se alimentan de tu sangre y crean una cacofonía insoportable en tus tímpanos, dejan rastros de su visita en tu piel. Más allá de las molestas picaduras que aparecen en tu cuerpo durante todo el día, podrías experimentar síntomas más graves que requieren tu máxima atención. Podrías ser alérgico a sus picaduras.

Picaduras de mosquitos: no tan inofensivas

Los mosquitos , esas plagas que perturban tus noches tranquilas y convierten tu piel en un campo de picaduras, son los peores enemigos del verano. Estos insectos, a los que ahuyentamos colectivamente con aerosoles o chanclas, no tienen piedad con tu piel, que les sirve de despensa. Cuando un mosquito te pica, introduce su probóscide en tu piel y succiona directamente un vaso sanguíneo, que detecta con gran precisión. «Durante este proceso, inyecta saliva con diversas sustancias, lo que provoca anestesia local e impide que la sangre se coagule en la probóscide. Son las sustancias contenidas en esta saliva inyectada las que causan la irritación», explica la Asociación Interdepartamental de Control de Mosquitos de Ródano-Alpes (EID).

La saliva de este experimentado chupasangre contiene proteínas. Cuando estas proteínas circulan por el cuerpo, el sistema inmunitario se pone en alerta y detecta una intrusión anormal. Reacciona casi espontáneamente con histamina, lo que provoca picazón y pequeñas ampollas. Esta es una reacción "benigna", un mecanismo de protección del cuerpo que funciona a la perfección. Pero a veces, las cosas se complican.

Cuando la reacción va más allá del simple botón

Para la mayoría de las personas, la picadura de un mosquito provoca una pequeña protuberancia roja que pica y dura unas horas o días, sin mayores consecuencias. Sin embargo, en algunas personas, la reacción del cuerpo es mucho más intensa. El sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a las proteínas de la saliva del mosquito, transformando una simple picadura en un episodio inflamatorio generalizado.

La piel puede entonces inflamarse considerablemente. El enrojecimiento ya no se limita a un pequeño círculo discreto: se extiende ampliamente alrededor de la picadura, se vuelve caliente, doloroso y produce una picazón intensa. Según datos publicados en Réalités pédiatriques, algunas reacciones locales pueden aparecer a los pocos minutos de la picadura y causar una mancha roja de varios centímetros de diámetro. Otras reacciones son tardías: aparecen varias horas después, se endurecen y pueden persistir durante varios días o incluso semanas.

Estas son las señales que deberían alertarte.

Es normal sentir picazón temporal después de una picadura. Sin embargo, ciertos síntomas requieren atención médica inmediata, o incluso una visita a la sala de emergencias. La revista Santé enumera los síntomas que requieren atención inmediata e indican una reacción anormal:

Hinchazón repentina de la cara, los labios o la garganta;

dificultades para respirar o sensación de opresión en el pecho;

mareos, malestar o sensación de debilidad;

náuseas repentinas;

fiebre alta;

fuertes dolores de cabeza;

enrojecimiento que se extiende rápidamente o signos de infección (herida caliente, supuración…).

Aunque es poco frecuente, puede producirse una reacción alérgica grave como la anafilaxia. También existe una reacción más dramática llamada síndrome de Skeeter, que se caracteriza por:

Hinchazón inflamatoria extensa alrededor de la picadura;

enrojecimiento significativo y doloroso;

a veces fiebre;

En algunos niños, pueden presentarse problemas respiratorios asociados.

¿Cómo calmar una reacción alérgica a las picaduras de mosquitos?

Si la reacción se mantiene localizada, el primer instinto suele ser enfriar la zona con una compresa fría o una bolsa de hielo envuelta en un paño para reducir el picor y la inflamación. Cuando la reacción es más grave, los médicos pueden recetar el tratamiento adecuado: antihistamínicos, tratamientos tópicos o, en algunos casos, cremas con corticoides.

Afortunadamente, esta hipersensibilidad suele disminuir con el tiempo. Muchas personas desarrollan gradualmente una mayor tolerancia a las picaduras a lo largo de los años, aunque algunas conservan una sensibilidad persistente.

Y dado que a veces el mejor tratamiento es la prevención, las medidas clásicas siguen siendo útiles: cubrirse la ropa cuando baja el sol, usar mosquiteras, repelentes adecuados y estar más atentos en las zonas invadidas por el mosquito tigre, cuyas picaduras suelen describirse como más dolorosas y persistentes.