Según la ciencia, levantarse a esta hora precisa nos pone de buen humor.

Bienestar
Hanna Pad/Pexels

Cada vez más investigaciones sugieren que la hora de despertarse influye no solo en la productividad, sino también en el estado de ánimo y la calidad de vida. Sincronizar el despertador con la luz natural, como hacen muchos japoneses, podría estabilizar el reloj interno, mejorar el sueño y promover un estado de ánimo positivo a lo largo del día.

El momento ideal según la ciencia

Las investigaciones en cronobiología demuestran que despertarse en sincronía con el ciclo de luz y oscuridad optimiza la secreción de hormonas como la melatonina (sueño) y la serotonina (estado de ánimo). Estudios publicados en revistas especializadas indican que las personas que se levantan temprano y, al mismo tiempo, duermen lo suficiente experimentan menos síntomas depresivos y una mayor satisfacción vital que las personas que noctámbulas crónicas.

En general, los investigadores coinciden en que el horario de despertarse es entre las 6 a. m. y las 7 a. m. para la mayoría de los adultos, siempre que duerman lo suficiente (alrededor de 7 a 8 horas) y tengan horarios regulares, incluso los fines de semana.

El ejemplo de los japoneses, campeones de la longevidad

En Japón, donde la esperanza de vida y la longevidad saludable se encuentran entre las más altas del mundo, muchos adultos se despiertan temprano, a menudo entre las 5 y las 7 de la mañana, adaptándose ligeramente a las estaciones. Este hábito forma parte de un enfoque más amplio: acostarse relativamente temprano, reducir la estimulación artificial por la noche y apreciar las rutinas matutinas tranquilas.

Los japoneses se basan en principios similares a la cronobiología: vivir en sincronía con el sol limitaría los desequilibrios hormonales, facilitaría conciliar el sueño por la noche y estabilizaría la energía a lo largo del día, lo que tiene un impacto positivo en el estado de ánimo.

Rituales matutinos que mejoran el buen humor

Más allá de la hora del día, cómo empiezas el día juega un papel fundamental. En Japón, es común dedicar la mañana a actividades mentales y físicas de baja intensidad: estiramientos, yoga suave, meditación, paseos tranquilos o lectura tranquila. Estas prácticas, realizadas con luz natural, ayudan a activar el cuerpo suavemente, reducir el cortisol (la hormona del estrés) y estimular las endorfinas y la serotonina.

La idea no es "rendir" desde las 6 a. m., sino crear una zona de transición entre el sueño y el día activo. Este tiempo de transición voluntaria, combinado con un despertar relativamente temprano, se correlaciona con una mejor regulación emocional y una mayor sensación de control sobre el propio día.

Sueño segmentado y siestas estratégicas

Algunas observaciones sugieren que una parte de la población japonesa practica un patrón de sueño más fragmentado: se acuestan temprano, se despiertan brevemente en mitad de la noche para una actividad relajante y vuelven a dormirse hasta el amanecer. Si bien este patrón puede no ser adecuado para todos, la idea central es que la calidad del sueño (profundo y reparador) es tan importante como el número de horas.

Durante el día, las siestas cortas son más aceptadas socialmente que en Occidente. El principio de "inemuri" (dormir estando presente) permite descansar de 10 a 20 minutos en un banco, en el transporte público o en el trabajo. Si se realiza correctamente (breve, antes de las 3 o 4 p. m.), esta microsiesta mejora el estado de alerta, la memoria y el estado de ánimo sin interrumpir el sueño nocturno.

Cómo adaptar estos principios a tu vida

En lugar de aspirar a una hora mágica universal, el objetivo realista es:

  • Intente despertarse a una hora regular, alrededor de las 6 o 7 a. m., y vaya retrasando gradualmente la hora de acostarse para mantener entre 7 y 8 horas de sueño;
  • Exponga sus ojos a la luz del día a primera hora de la mañana (o en su defecto, a una lámpara de terapia de luz) para anclar su reloj interno;
  • establecer un ritual breve y relajante de 15 a 30 minutos al despertar (estirarse, respirar, leer) antes de abrir sus correos electrónicos o redes sociales;
  • Considere, si su horario lo permite, una siesta corta (10 a 20 minutos) en días de mucha fatiga para mantener su estado de ánimo sin interrumpir su sueño.

Al combinar un horario de despertar alineado con la luz, la regularidad, rituales matinales relajantes y posiblemente micro-siestas, es más probable sentirse en un estado de ánimo estable y positivo, sin recurrir a soluciones más pesadas.

