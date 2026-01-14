Este simple reflejo puede ayudarte a controlar el estrés en el trabajo

El estrés laboral es un problema creciente que afecta tanto la salud de los empleados como el rendimiento empresarial. Según un estudio exhaustivo , la práctica de mindfulness, especialmente en combinación con el contacto con la naturaleza, parece ser una herramienta eficaz para gestionar mejor este estrés.

La carga del estrés profesional

El estrés laboral tiene numerosas consecuencias negativas, desde trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión hasta problemas de salud física como la hipertensión y la fatiga crónica. También afecta la productividad y la calidad del trabajo, lo que supone un coste económico considerable para las empresas.

Es importante destacar que la presión excesiva y el estrés laboral no deben considerarse normales ni inevitables: toda persona tiene derecho a trabajar en un entorno saludable que respete su bienestar físico y mental, libre de presiones perjudiciales. Sin embargo, el estrés a veces puede presentarse a pesar de las condiciones laborales adecuadas. Existen diversas soluciones para preservar el bienestar de los empleados y prevenir o mitigar los efectos del estrés laboral.

La atención plena como solución individual

La atención plena consiste en prestar atención abierta y sin prejuicios al momento presente. Esta práctica ayuda a reducir la reactividad emocional ante el estrés, mejora el bienestar y promueve una mejor regulación emocional. En el entorno laboral, permite a los empleados adoptar una actitud más serena ante las presiones diarias.

El papel beneficioso de la naturaleza

El estudio también destaca que el contacto con la naturaleza, incluso en entornos urbanos o en la oficina, a través de plantas o vistas a espacios verdes, ayuda a reducir el estrés. La naturaleza y la atención plena combinadas amplifican su efecto, ayudando a restaurar los recursos mentales, reducir la fatiga cognitiva y aumentar la capacidad de atención.

Un modelo innovador para una mejor gestión del estrés

Los investigadores proponen un modelo denominado Intervención Basada en la Atención Plena en la Naturaleza (MiNBI) que combina estos dos enfoques. Los descansos regulares y los momentos de meditación en contacto con la naturaleza, tanto en interiores como en exteriores, promueven la recuperación mental y el bienestar general en el trabajo. Se anima a las organizaciones a integrar estas prácticas para crear entornos laborales más saludables.

Adoptar la atención plena y aumentar el contacto con la naturaleza en el trabajo es una forma sencilla pero eficaz de gestionar mejor el estrés laboral. Esto mejora tanto la salud individual como el rendimiento empresarial, sentando las bases para un futuro profesional más equilibrado y sostenible.