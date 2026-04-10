Lo que la neurociencia revela sobre nuestra dificultad para desacelerar

A pesar de las recomendaciones para meditar, los retiros de silencio, las escapadas sin teléfono y las conversaciones sobre la paz interior, nos cuesta bajar el ritmo y permitirnos descansos. Incluso una simple siesta de veinte minutos parece una pérdida de tiempo dadas nuestras exigencias y nuestras interminables listas de tareas pendientes. En un mundo en constante cambio, el descanso sigue siendo un concepto vago, incluso una utopía. Sin embargo, no estamos programados para vivir a un ritmo frenético; es la sociedad la que nos obliga a ello.

El descanso, tan difícil de poner en práctica.

El descanso casi se ha convertido en una religión. En las redes sociales, personas espirituales se graban en posición de loto, demuestran cómo estimular el nervio vago y ensalzan las virtudes de los baños de sonido. Escuchar ruido blanco , practicar la autohipnosis, la terapia de flotación o los rituales de atención plena son técnicas útiles para desconectar y relajarse. Sin embargo, cuando cerramos los ojos durante cinco minutos, no nos transportamos al paraíso; pensamos en la ropa que hay que tender, la cena y las facturas que pagar. Mientras que algunos disfrutan vagando sin rumbo y se relajan en cuanto empieza a sonar la lista de reproducción de "sonidos de olas", otros son espíritus libres y soportan el descanso más de lo que lo disfrutan.

Incluso en nuestros días libres, estamos ocupados, llenando nuestros calendarios con tareas que ni siquiera son urgentes. En lugar de tumbarnos en un prado a contemplar las nubes o acurrucarnos en nuestras tumbonas, pulimos los muebles, hacemos cerámica en cafeterías de moda y probamos el nuevo gimnasio de infrarrojos de la ciudad. Nos sentimos culpables con solo pensar en relajarnos en una hamaca y dejar cantar a los pájaros. La única vez que nos quedamos en la cama, sin distracciones, es cuando estamos enfermos con fiebre de 39 °C (102 °F).

El descanso no debería aprenderse con hashtags, sino que debería ser innato. Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Harvard. En el pasado, los cazadores-recolectores permanecían en sus campamentos y realizaban actividades tranquilas y poco exigentes físicamente, según describen los investigadores. Es la sociedad moderna la que ha moldeado a las personas inquietas. Además, la actividad constante suele reflejar un sistema nervioso en estado de alerta permanente.

Descansar en un mundo de sobreproducción es casi imposible.

Los productos de bienestar y las tecnologías de meditación abundan en las tiendas, recordándonos constantemente nuestras deficiencias en la búsqueda del bienestar. Desde innovadores auriculares de masaje y monitores de actividad física que registran la frecuencia cardíaca en tiempo real hasta difusores de aceites esenciales conectados y cinturones de respiración, innumerables dispositivos satisfacen esta necesidad de tranquilidad. Sin embargo, paradójicamente, la sociedad compara a quienes anhelan la serenidad con la pereza absoluta.

En una época en la que constantemente tenemos que demostrar nuestra valía y cada pequeño logro se exhibe en las historias de Instagram, es difícil encontrar placer en contemplar el cielo o simplemente sentarse en silencio junto al río. Cuando nos acomodamos en los cojines del patio o nos hundimos en el sofá, casi nos sentimos culpables por no ser productivos. Tenemos la impresión de "desperdiciar" nuestro tiempo libre o de no usarlo sabiamente. Casi nos sentimos incómodos con la idea de no hacer nada, de no " rendir ".

«Sin duda vivimos en una sociedad donde constantemente tenemos que demostrar los frutos de nuestro trabajo. Sin embargo, cuando descansamos y nos recuperamos, no hay nada que mostrar. Esto no parece corresponderse con la idea de optimización del rendimiento», afirma Sophie Fluri, neurocientífica, a Stylist .

En la era moderna, el descanso se ha convertido en un lujo.

A juzgar por las imágenes relajantes que circulan por internet, la relajación ya no se limita a una siesta al aire libre y un paseo revitalizante. Si bien antes bastaba con mirar por la ventana, escuchar el susurro del viento entre los árboles o cerrar los ojos para reconectar con uno mismo y desconectar, hoy en día es mucho más sofisticado. Incluso el descanso en sí se ha convertido en una demostración de fortaleza.

Baños de gong, retiros espirituales en edificios opulentos y apartados, estancias de bienestar de tres cifras con programas meticulosamente planificados, o incluso terapia de contraste en hoteles de cinco estrellas. El descanso ha pasado de ser una actividad minimalista a un pasatiempo elitista, a juzgar por el contenido en línea. Sin embargo, no es necesario gastar una fortuna para tomarse un descanso rejuvenecedor y experimentar la lentitud. "Hacer un pequeño compromiso contigo mismo demuestra que te importas. Los pequeños hábitos suelen ser los más fáciles de adoptar y los que tienen mayor impacto", asegura el experto.

En definitiva, si no logramos aprender a bajar el ritmo, puede deberse a que la sociedad nos ha convencido de que el descanso es más una derrota que una ganancia. Sin embargo, los estudios demuestran que descansar nos recarga internamente y prolonga nuestra esperanza de vida.