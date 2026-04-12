No poder dormir sin ruido de fondo: los investigadores lo ven como algo mucho más que un simple hábito.

Bienestar
Anaëlle G.
Photo d'illustration : pvproductions / Freepik

Dormir con ruido de fondo —un ventilador, sonidos de la naturaleza o una serie de televisión— es una práctica común que ayuda a muchas personas a disimular los silencios nocturnos y a conciliar el sueño más fácilmente. Sin embargo, cuando el silencio se convierte en fuente de ansiedad intensa, los especialistas suelen interpretarlo como un signo de ansiedad subyacente o de trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) o el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), en lugar de una simple preferencia.

Un hábito generalizado y a menudo beneficioso

Según una encuesta de 2023 , más de un tercio de los adultos incorpora ruido ambiental a su rutina antes de dormir. El ruido blanco o rosa (frecuencias bajas y neutras) enmascara las molestias externas, como el ruido doméstico o de la calle, lo que favorece un sueño más reparador para quienes tienen el sueño ligero. Esta rutina también puede provenir de un hábito infantil, quizás por haber crecido en un hogar ruidoso, y no presenta inconvenientes reales siempre que siga siendo una opción cómoda.

Cuando el silencio desencadena ansiedad

La verdadera señal de alerta llega cuando el silencio deja de ser neutral y se convierte en una fuente de ansiedad. La hora de dormir, libre de distracciones, da paso a un torrente de pensamientos que se repiten sin cesar: preocupaciones cotidianas, miedos irracionales o rumiaciones. Si bien el ruido de fondo sirve principalmente para "llenar" este vacío y evitar estos pensamientos, puede enmascarar el trastorno de ansiedad generalizada (TAG), caracterizado por una preocupación excesiva que interrumpe la vida diaria y el sueño.

La relación entre el TOC y los rituales compulsivos

En algunos casos de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), la necesidad de ruido se convierte en un ritual rígido para asegurar que todo esté "perfecto". Por ejemplo, un volumen o tipo de sonido específico calma la ansiedad ante los pensamientos intrusivos que surgen en el silencio. Los terapeutas señalan que la hora de acostarse es propicia para las obsesiones, y el ruido de fondo actúa entonces como una distracción que mantiene la mente ocupada sin involucrarla demasiado.

Saber cuándo consultar a un profesional

Es momento de considerar si la ausencia de ruido provoca miedo intenso, tensión muscular o dificultad para conciliar el sueño en otro lugar. Síntomas como irritabilidad diurna, fatiga crónica o rutinas de sueño inflexibles suelen indicar la necesidad de apoyo. La terapia cognitivo-conductual (TCC), especializada en ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), ayuda a las personas a acostumbrarse gradualmente al silencio y a recuperar un sueño tranquilo y reparador.

¿Necesitas ruido de fondo para dormir? A menudo es inofensivo, pero cuando el silencio te aterra, merece atención. Al identificar las causas —ansiedad, TOC o simple hábito— es posible transformar este miedo en una noche tranquila, con o sin ruido, para un sueño verdaderamente reparador.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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