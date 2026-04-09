Tener un "lugar favorito" no es insignificante: la ciencia explica por qué.

Quizás tengas una cafetería favorita o un lugar con un gran valor sentimental al que sigues yendo a pesar de todos los sitios de moda. Ese lugar guarda todos tus recuerdos y es un remanso de paz para ti. Es tu sitio predilecto. Vas tan a menudo que podría tener una placa con tu nombre. Y tener un lugar favorito no es señal de falta de inspiración; al contrario, es muy enriquecedor.

Permanecer en la zona de confort

Ya sea una cita o una reunión con amigos, siempre eliges el mismo lugar. Es un sitio que te encanta, un lugar que te resulta familiar. Lo has explorado de punta a punta, pero nunca te cansas de él. Al contrario, prácticamente vives allí. Conoces todos sus secretos y te encuentras con los habituales, a quienes saludas como a viejos amigos. Prueba de que has pasado mucho tiempo allí. Aquí te sientes como en casa, seguro y protegido.

Podría ser un café apartado, intacto por los turistas ávidos de bebidas con nombres impronunciables, o un parque con innumerables jardines escondidos. También podría ser un bar que parece detenido en el tiempo, propiedad de personas tan antiguas como los muebles. O tal vez una biblioteca de barrio frecuentada por intelectuales, o un estanque recóndito. Sea cual sea su naturaleza, le eres fiel a este lugar como los miembros de "Friends" al icónico Central Perk, o los personajes de "Cómo conocí a vuestra madre" al pub MacLaren's.

En una sociedad que constantemente nos incita a correr riesgos, este lugar es casi un refugio, un santuario. Hay que decir que el cerebro es un órgano orientado a la rutina, que detesta los cambios de planes y lo desconocido. "¡Pensar requiere esfuerzo! La rutina ayuda al cerebro a conservar energía y minimizar riesgos", explica el profesor Gerhard Roth, investigador cerebral y filósofo. Así que, naturalmente, cuando piensas en salir, en un pasatiempo intelectual, en tomar algo después del trabajo o en una actividad relajante, no buscas en Google Maps ni en revistas de moda. Optas por la opción más sencilla y sugieres tu santuario.

Un lugar que inspira serenidad

Hay lugares que se sienten como un tierno abrazo, ofreciéndonos un consuelo casi maternal. A menudo, guardan una poderosa historia emocional. Puede ser un parque donde paseábamos con nuestros padres, una cafetería donde tomábamos limonada con amigos de la infancia, o un árbol contra el que nos apoyábamos con nuestros amores platónicos, que aún conserva las iniciales de aquel romance inocente. Estos lugares son, en general, auténticos tesoros de recuerdos, cofres repletos de símbolos, imágenes y aromas.

En otras palabras, regresar a un lugar familiar libera una pequeña dosis de dopamina , la molécula del placer, y reduce el estrés . Este mecanismo explica por qué, incluso ante nuevas opciones tentadoras, siempre terminamos eligiendo nuestro lugar favorito. Y en un mundo donde todo cambia rápidamente, este lugar se convierte en un ancla. Ayuda a regular las emociones y fortalece la resiliencia.

Los psicólogos hablan del «efecto de base segura»: cuando la vida cotidiana parece caótica, un lugar familiar actúa como un punto fijo, estabilizando nuestro estado de ánimo y nuestras reacciones. Y no, los peluches no siempre tienen piernas y nariz de peluche. A veces son más abstractos y se asemejan a una antigua cervecería, un muelle suspendido o un banco rodeado de árboles.

Una forma sutil de construir relaciones

A menos que tu lugar favorito esté en medio de la nada, en lo profundo del bosque o en el corazón de una selva remota, es común encontrarse con las mismas caras. Estas personas amables, a quienes inicialmente saludaste tímidamente, entablan conversación contigo cada vez que pasas. Comentan las noticias en la televisión, comparten sus opiniones sobre la nueva panadería que acaba de abrir en la esquina y se quejan de las interminables obras en el centro. Son intercambios corteses, no conversaciones profundas. Sin embargo, estos diálogos, impulsados por trivialidades, son beneficiosos para tu bienestar.

"Estas pequeñas interacciones pueden mejorar mucho nuestro estado de ánimo y contribuir a nuestra salud social al fortalecer nuestro sentido de pertenencia, permitir intercambios regulares y constantes, e incluso ofrecernos la oportunidad de forjar amistades y desarrollar relaciones más profundas", explica Kasley Killam , quien tiene una maestría en salud pública y es una científica social formada en Harvard con Self .

Tener un lugar favorito no es señal de pereza ni de rigidez. Es un reflejo humano, respaldado por la neurología y la psicología, que nos ayuda a gestionar nuestras emociones, estimular nuestra creatividad y mantener relaciones sociales.