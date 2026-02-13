Estos consejos "sucios" que todas las mujeres se beneficiarían de conocer

Estos consejos van en contra de los estrictos estándares de belleza y contradicen todo lo que creíamos saber sobre la higiene femenina. Rara vez escuchados de nuestras madres, les daban urticaria a las "chicas limpias" de internet. Desde muy pequeñas, nos enseñan a maquillarnos, a depilarnos y a vestirnos para favorecernos. Nos enseñan a "estar limpias", a "oler a rosas" todo el tiempo, pero olvidamos la esencia del asunto.

Está bien encontrar tu ropa interior manchada al final del día.

Estas son palabras que nos hacen sentir bien y nos tranquilizan. Estos consejos, a menudo considerados "sucios" y que nadie se atreve a pronunciar por miedo a romper un ideal, son expresados alto y claro por la creadora de contenido @ amel_ioration.off . A través de su rutina de maquillaje, esta joven comparte verdades sobre el cuerpo que necesitamos escuchar. Mientras que muchos se hacen eco de los cánones de belleza al usar perfume por la noche y ensalzar las virtudes de los almizcles íntimos, ella aclara algunas realidades biológicas que los libros de texto de biología suelen omitir.

Comienza hablando de una situación que nos ha hecho sentir incómodas e incluso desagradables con nuestro cuerpo: el infame flujo vaginal. Este moco cervical que deja rastros en la ropa interior no es motivo de preocupación. Al contrario, es una herramienta útil para monitorear tu ciclo y comprender tu cuerpo. También es una señal de que la vagina funciona a la perfección. Estas secreciones naturales limpian, hidratan y protegen la flora vaginal. La cantidad puede variar según tu ciclo, el estrés, la excitación o incluso la dieta. Mientras el olor no sea intenso, el color no se torne decididamente verde/grisáceo y no haya sensación de ardor, no hay nada anormal. El cuerpo se está limpiando. Literalmente.

Limpiar de adelante hacia atrás: un detalle que lo cambia todo

Entre otros consejos "sucios", este podría habernos salvado de muchas infecciones si lo hubiéramos aprendido antes como mujeres. Este simple paso parece básico, pero con las prisas, a menudo lo olvidamos. Sin embargo, previene la transferencia de bacterias de la zona anal a la uretra y la vagina. Y eso es una verdadera protección contra las infecciones del tracto urinario y ciertas irritaciones íntimas. No se trata de "limpieza moral", sino de equilibrio bacteriano. La zona íntima es un ecosistema frágil, y este pequeño hábito de usar el inodoro puede marcar la diferencia.

Orinar después del sexo no es un mito

A menudo desestimada con desdén, esta recomendación no es nada trivial. Orinar después de las relaciones sexuales ayuda a eliminar las bacterias que puedan haber entrado en la uretra durante la fricción. Es un paso sencillo que reduce el riesgo de cistitis , especialmente en mujeres propensas a ella. No es ni glamuroso ni romántico… pero es increíblemente efectivo. Debería ser tan obvio como aplicar lubricante.

Diarrea durante la menstruación: sí, sucede

De nuevo, este es un fenómeno poco documentado en los libros de texto, si es que lo hay. Nadie nos informa de esta posibilidad. Sin embargo, este síntoma increíblemente debilitante nos obliga a revisar todos nuestros planes del día y nos toma completamente por sorpresa. Si bien los chistes sobre "pipí y caca" hacen reír a todos durante la infancia, en la edad adulta son prácticamente tabú. Las hormonas implicadas en las contracciones uterinas también pueden estimular los intestinos. El resultado: tránsito acelerado, heces más blandas o incluso diarrea durante la menstruación. No es "sucio", no es extraño, es hormonal. La pelvis es una zona donde todo está conectado.

Sí, es posible quedar embarazada varios días antes de la ovulación.

En la escuela, aprendimos sobre la fecundación con gran detalle, con docenas de diagramas. Sin embargo, no enfatizaron la resiliencia de los espermatozoides. Estos pueden sobrevivir hasta cinco días en el cuerpo. Por lo tanto, tener relaciones sexuales antes de la ovulación puede, sin duda, resultar en un embarazo. No es mala suerte; es biología.

Picazón íntima: no debe ignorarse

Puede ser algo leve (irritación, afeitado, un jabón nuevo), pero también puede ser señal de una infección por hongos o un desequilibrio. La zona íntima no debería picar de forma persistente. Prestar atención a esta señal es una forma de cuidarse.

¿Un grano en el trasero? No hay de qué avergonzarse.

Las revistas comparan esta reacción cutánea con la piel de fresa y usan adjetivos dramáticos. Y en lugar de educarnos, nos instan a eliminar estas pequeñas protuberancias microscópicas, prácticamente invisibles. Los glúteos tienen folículos pilosos y glándulas sebáceas, al igual que la cara. Pelos encarnados, fricción, sudor… pueden aparecer protuberancias. No es falta de higiene ; es simplemente piel.

Coágulos de sangre durante la menstruación: una realidad

Al contrario de lo que muestran los anuncios de productos menstruales, la sangre menstrual no siempre es solo una pequeña mancha. A veces es un verdadero desastre ahí abajo, y aun así logramos mantener la compostura. Los pequeños coágulos pueden ser normales, especialmente en días de flujo abundante. La sangre simplemente se coagula antes de salir.

Sudar bajo los senos no es sucio

Según estos preceptos, las mujeres no deberían mostrar ni una sola mancha de sudor en su ropa (solo por encima de la cabeza). Sin embargo, son seres humanos ante todo y no tienen la capacidad de absorción de una esponja ni de un ambientador. El pecho es un pliegue de piel, cálido y mal ventilado. Suda. Igual que las axilas. Igual que las ingles. El cuerpo regula su temperatura, y punto.

Lo realmente "sucio", en definitiva, es el silencio y la vergüenza que rodean estos temas. Cuanto más hablamos del cuerpo real, más nos liberamos.