Los sudores nocturnos recurrentes son un síntoma que no debe ignorarse.

Bienestar
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ivan Oboleninov / Pexels

Los sudores nocturnos ocasionales son comunes, pero cuando estos episodios se vuelven frecuentes o interrumpen el sueño, requieren atención médica. Los sudores nocturnos pueden ser un signo de un trastorno subyacente que no debe ignorarse.

¿Qué es un sudor nocturno?

Los sudores nocturnos son una transpiración excesiva durante el sueño, a menudo lo suficientemente intensa como para empapar la ropa o la ropa de cama. Se diferencian de los sudores nocturnos comunes porque ocurren incluso en una habitación a temperatura confortable y pueden despertar a la persona varias veces durante la noche.

Diversas causas: desde benignas hasta más graves.

Existen varios mecanismos que pueden explicar estos episodios:

  • Fluctuaciones hormonales, especialmente durante la menopausia, el período posparto o en casos de trastornos tiroideos.
  • Ciertas infecciones, como la tuberculosis, el VIH o las infecciones virales persistentes.
  • Tratamientos farmacéuticos, incluidos antidepresivos, antidiabéticos o corticosteroides.
  • Trastornos metabólicos como la hipoglucemia, especialmente en diabéticos tratados con insulina.
  • Enfermedades hematológicas (linfomas, leucemias) en las que los sudores nocturnos suelen ir acompañados de fiebre y pérdida de peso.

¿Cuándo se debe consultar a un médico?

Es necesario consultar a un especialista si los sudores nocturnos son frecuentes, abundantes o se asocian con otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, ganglios linfáticos inflamados o fatiga persistente. El médico podrá entonces derivarlo para que le realicen las pruebas pertinentes: análisis de sangre, pruebas de imagen o una evaluación hormonal, según el caso.

¿Cómo aliviar los sudores nocturnos?

Además del seguimiento médico, ciertas medidas pueden limitar las molestias:

  • Duerme en una habitación fresca y bien ventilada.
  • Opta por ropa de algodón y ropa de cama ligera.
  • Evite las bebidas fermentadas o alcohólicas, la cafeína y las comidas picantes por la noche.
  • Controla el estrés mediante técnicas de relajación o actividad física suave.

Un síntoma que no debe minimizarse

Ya sea por causas hormonales benignas o por una afección más grave, los sudores nocturnos recurrentes son una señal de alerta del cuerpo. Detectarlos a tiempo y consultar a un médico puede ayudar a determinar la causa y a recuperar un sueño más reparador.

Los sudores nocturnos recurrentes nunca son una simple molestia que se pueda ignorar. Pueden indicar desequilibrios hormonales, efectos secundarios de medicamentos o, en raras ocasiones, enfermedades graves. Prestar atención a su frecuencia y a los síntomas asociados, junto con la adopción de prácticas adecuadas de higiene del sueño, permite una intervención temprana y ayuda a proteger la salud. Consultar a un profesional de la salud sigue siendo la mejor manera de comprender su causa y recuperar noches de sueño reparador.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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