Este paciente, apodado "Paciente de Oslo", desafía las estadísticas médicas.

Ya se decía que estaba condenado por dos enfermedades graves. Sin embargo, este hombre de 63 años ahora está en remisión completa tanto del VIH como del cáncer, un resultado posible gracias a una serie de coincidencias tan extraordinarias que incluso sus médicos aún luchan por comprender su significado.

Seropositivo desde 2006, diagnosticado de cáncer en 2017.

El "paciente de Oslo", cuya identidad se mantiene en secreto, vive con el VIH desde 2006. Hasta entonces, su carga viral había estado bien controlada con terapia antirretroviral. Sin embargo, en 2017 recibió un nuevo diagnóstico: síndrome mielodisplásico, un cáncer de sangre particularmente agresivo que interrumpe la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Sin un trasplante, su vida corría un grave peligro.

La búsqueda de un donante con características extremadamente raras

El equipo médico del Hospital Universitario de Oslo inició entonces una intensa búsqueda de un donante compatible. Su estrategia inicial se centró en identificar a un donante portador de la mutación CCR5-delta32, una rara anomalía genética que confiere resistencia natural al VIH, una característica presente en tan solo el 1 % de la población del norte de Europa. Ante el fracaso de este primer intento, los médicos recurrieron al hermano mayor del paciente, con la esperanza de encontrar una mejor compatibilidad genética.

Un descubrimiento asombroso el mismo día del trasplante.

El día del trasplante en 2020, los médicos quedaron atónitos al descubrir que el propio hermano del donante era portador de la mutación CCR5. Una probabilidad ínfima, en una región del mundo donde afecta solo a una de cada cien personas. El paciente resumió la situación con una frase impactante: «Fue como ganar la lotería dos veces».

Remisión confirmada, dos años después de la operación.

Los análisis postoperatorios confirmaron gradualmente la eficacia del trasplante. Dos años después del procedimiento, el "Paciente de Oslo" suspendió su tratamiento antirretroviral bajo estricta supervisión médica. Pruebas posteriores no detectaron rastros virales en su sangre, intestinos ni médula espinal. Su caso fue documentado oficialmente en un estudio publicado el 13 de abril de 2026 en la revista Nature Microbiology.

Un nombre más en una lista muy corta.

El "paciente de Oslo" se suma a una lista internacional muy reducida —los llamados pacientes de Berlín, Londres, Düsseldorf, Nueva York, City of Hope y Ginebra—, todos considerados curados o en remisión sostenida del VIH tras un trasplante de médula ósea destinado a tratar el cáncer. Todos comparten la misma característica: un donante portador de la mutación protectora CCR5, con la notable excepción del paciente de Ginebra, cuyo caso explora otros mecanismos.

Una esperanza médica, pero no un tratamiento que pueda utilizarse de forma generalizada.

Sin embargo, los investigadores y médicos involucrados instan a extremar la precaución. El trasplante de médula ósea sigue siendo un procedimiento complejo y arriesgado, asociado a una mortalidad significativa y efectos secundarios muy graves. Su tasa de mortalidad puede alcanzar el 20 % en ciertas circunstancias. No obstante, estos casos constituyen valiosos "laboratorios vivientes" para la investigación, ofreciendo vías para comprender los mecanismos que algún día podrían permitirnos controlar o incluso erradicar permanentemente el VIH.

En resumen, este paciente, apodado "Paciente de Oslo", desafía las estadísticas médicas. Su historia ilustra cómo ciertos avances terapéuticos surgen de circunstancias excepcionales, donde la biología, la medicina y el azar se entrelazan de una manera casi irrepetible.