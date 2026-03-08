Dormir mejor gracias a la temperatura corporal: ese detalle que a menudo se olvida a la hora de dormir

Bienestar
Fabienne Ba.
Un detalle que a menudo se pasa por alto puede transformar tus noches: la temperatura corporal necesita bajar para conciliar el sueño. Sacar un pie de debajo de las sábanas crea este efecto refrescante natural y explica por qué este popular truco funciona de verdad.

Enfriamiento: la señal maestra para dormir

La temperatura corporal central desciende de forma natural entre 1 y 1,5 °C por la noche, un fenómeno controlado por el hipotálamo, que prepara al cerebro para el descanso. Esta rápida disminución activa las neuronas del sueño NREM (músculo no reactivo) y ralentiza los impulsos nerviosos, lo que facilita conciliar el sueño. Los estudios confirman que las personas se duermen precisamente cuando su temperatura central desciende más rápidamente, generalmente alrededor de las 22:00 o las 14:00 para una siesta.

Pies descalzos, un radiador de calor

Los pies están llenos de vasos sanguíneos cerca de la piel que se dilatan al entrar en contacto con el aire frío, liberando eficazmente el calor corporal. Incluso una breve exposición es suficiente para amplificar esta pérdida de calor, especialmente en quienes sudan por la noche. Esta vasodilatación periférica reduce la temperatura del torso y el cerebro , creando el equilibrio ideal de "extremidades calientes, centro fresco" para conciliar el sueño rápidamente.

Habitación fresca, aún más pies.

Entre 16 y 19 °C, la temperatura ambiente optimiza este mecanismo: si el calor es excesivo (>25 °C), el cuerpo tiene dificultades para enfriarse, lo que dificulta el sueño profundo. Sacar un pie compensa la sensación de calor en un ambiente sin aire acondicionado ni ventilador. Las noches cálidas ya reducen el sueño REM en 20 minutos; este sencillo truco contrarresta el efecto.

Efectos comprobados, no solo placebo

Una investigación con 44 voluntarios muestra que la bajada de temperatura siempre precede a la sensación de fatiga, lo que confirma su impacto directo en los ciclos NREM-REM. El cerebro se regenera mejor a 35-36 °C, eliminando toxinas como la beta-amiloide, relacionada con el Alzheimer.

Aplicar el consejo diariamente.

  • Rutina nocturna: baño tibio 90 minutos antes de acostarse para iniciar la bajada de temperatura.
  • Funda fina: edredón ligero que deja un pie libre, sin aire acondicionado forzado.
  • Evitar: comidas pesadas o pantallas que eleven la temperatura interna.

En resumen, esta microadaptación explota la fisiología del sueño sin dispositivos: a menudo basta con un pie descalzo para ganar entre 10 y 15 minutos de sueño.

Este detalle que a menudo se pasa por alto podría influir en cómo envejecemos.

