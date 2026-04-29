A sus 111 años, el hombre más anciano de Estados Unidos comparte sus 3 hábitos.

A sus 111 años, Luis Cano fascina tanto por su edad como por la sencillez de su estilo de vida. No hay curas milagrosas ni programas complicados: el hombre reconocido oficialmente como la persona más longeva de Estados Unidos comparte tres hábitos muy accesibles. Una historia inspiradora, sin pretender ser una regla universal.

¿Quién es Luis Cano?

Luis Cano nació el 9 de diciembre de 1914 en una región montañosa de Colombia. Actualmente reside en Linden, Nueva Jersey. Su edad fue verificada oficialmente en diciembre de 2025 por LongeviQuest, una organización especializada en la verificación de registros de longevidad.

Durante su vida, sirvió en el ejército colombiano en 1937 antes de fundar una compañía de autobuses que conectaba varias aldeas rurales aisladas. En la década de 1990, se estableció en Estados Unidos con su esposa, Alicia. Juntos criaron diez hijos. Hoy, su numerosa familia reside en Estados Unidos, Colombia, España y el Reino Unido.

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Sus tres hábitos, sin florituras

Cuando se le preguntó por el secreto de su longevidad, Luis Cano respondió con gran espontaneidad:

No consuma bebidas alcohólicas.

dormir bien

NO FUMAR

Tres hábitos sencillos, alejados de las complicadas tendencias de bienestar y las promesas espectaculares. Nada de suplementos milagrosos, métodos revolucionarios ni rutinas extremas. Y cuando se le pregunta cómo vivir bien, más allá de la edad, su respuesta es igual de directa: comportarse bien. Una filosofía simple y clara, arraigada en la vida cotidiana.

Una dieta natural y colorida

Luis Cano también mantuvo hábitos alimenticios inspirados en sus raíces colombianas. Su plato siempre incluía verduras, frijoles, chiles y aguacates; en otras palabras, ingredientes sencillos, nutritivos y sabrosos. Su enfoque de la alimentación se basaba en la regularidad, no en la privación. Su historia nos recuerda que una dieta equilibrada también puede ser sinónimo de placer, tradición y generosidad.

Activo desde hace mucho tiempo, siempre curioso.

Luis Cano se mantuvo muy activo hasta los 105 años. Antes de contraer la COVID-19 en 2020, dedicó gran parte del verano a la jardinería. Su familia incluso compartió un video de él, a los 104 años, manejando enérgicamente su rastrillo para demostrar que no tenía intención de bajar el ritmo.

Aún hoy, se mantiene alerta durante gran parte del día. Disfruta observando a los transeúntes desde su ventana, recitando poesía tradicional colombiana y pasando tiempo con sus hijos, nietos y bisnietos. Un hermoso testimonio de que la vitalidad no se mide por la edad que figura en el documento de identidad.

Una figura muy querida en su ciudad.

En Linden, Luis Cano se ha convertido en una celebridad local. El propio alcalde le entregó una proclamación oficial. Cada año, sus vecinos también celebran su cumpleaños, a veces tocando la bocina al pasar frente a su casa, que está decorada con un letrero que muestra su edad de tres dígitos. Una notoriedad amable y alegre que refleja su historia de vida.

Una inspiración, no una obligación.

Es importante recordar que los hábitos de Luis Cano son propios. Reflejan su historia, su época y sus decisiones personales. No son una fórmula infalible ni un modelo a seguir a toda costa. La longevidad depende de muchos factores: la genética, el entorno, el acceso a la atención médica, los niveles de estrés, el estilo de vida e incluso la suerte biológica. Y, sobre todo, no todos desean necesariamente vivir más de 100 años. Algunas personas aspiran, ante todo, a una vida plena de significado, equilibrio, placer o libertad, independientemente de la cantidad de años.

En resumen, cada persona tiene una relación diferente con el tiempo, la salud y la felicidad. Lo más importante es construir una vida que refleje quién eres, en un cuerpo que respetes y que se ajuste a tus propios deseos.