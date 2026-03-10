El día de su boda, este hombre parapléjico camina por el pasillo y sorprende a todos.

Las bodas suelen estar llenas de emoción, pero hay momentos que impactan especialmente a los invitados. El que vivieron Neven Hart y Amber Cogbill fue uno de ellos. Paralizado de cintura para abajo desde un accidente de bicicleta en 2022, Neven Hart logró ponerse de pie y caminar hacia el altar el día de su boda, un momento inesperado que conmovió profundamente a los presentes.

Un accidente que cambió su vida por completo

La vida de Neven Hart cambió profundamente tras un accidente en 2022. Mientras paseaba en bicicleta con un amigo durante una escapada familiar de Acción de Gracias, se cayó y perdió el conocimiento. Según su relato , el accidente le causó graves lesiones en la columna, incluyendo fracturas de las vértebras torácicas T6 y T7, lo que le provocó parálisis en las piernas.

Tras ser trasladado al hospital tras el accidente, se enteró de que había quedado parapléjico. Esta noticia marcó el inicio de un largo proceso de adaptación y rehabilitación. A pesar de las dificultades, Neven Hart comparte regularmente su experiencia y su vida diaria en redes sociales, donde habla de los desafíos de su discapacidad y de su progreso con el tiempo.

Un momento muy esperado durante la boda.

El 26 de febrero de 2026, Neven Hart y Amber Cogbill se casaron en una ceremonia rodeados de sus seres queridos. Para este importante día, el novio tenía un objetivo personal: poder caminar hasta el altar. Aunque su parálisis le impide caminar de forma independiente, logró ponerse de pie y dar algunos pasos con la ayuda de un andador y aparatos ortopédicos para las piernas.

Este momento, particularmente simbólico para la pareja, sorprendió y conmovió a los invitados presentes en la ceremonia. La escena circuló rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios elogiaron la valentía y la determinación del joven.

Una ceremonia emotiva

Más allá de este momento trascendental, la pareja guarda recuerdos muy positivos del día. En una entrevista con People , Neven Hart explicó que la ceremonia se desarrolló tal como lo habían planeado. Según él, la única dificultad del día fue organizar las fotos familiares, un detalle logístico común en las bodas. Por lo demás, el evento estuvo marcado por la alegría y la emoción compartidas con sus seres queridos.

Un nuevo paso para la pareja

La boda de Neven Hart y Amber Cogbill también marca el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Poco después de la ceremonia, la pareja anunció que esperaban su primer hijo. Este anuncio fue recibido con entusiasmo por sus seres queridos y por la comunidad en línea que seguía su historia. Para Neven Hart, ese momento simbólico —caminar hacia el altar para conocer a su esposa— será sin duda uno de los más memorables de su boda.

A pesar de las dificultades de su accidente, Neven Hart quiso que su boda fuera un momento poderoso y simbólico. Al caminar hacia el altar para encontrarse con Amber Cogbill, ofreció a sus seres queridos una escena profundamente conmovedora. Este gesto, posible gracias a la tecnología de asistencia y una inmensa determinación, ilustra la importancia que puede tener un momento sencillo cuando representa un logro personal largamente esperado.