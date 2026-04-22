Estaba a punto de casarse, y el mejor día de su vida se convirtió en una pesadilla por culpa de su cuñada.

Casamiento
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gerardo Manzano / Pexels

En mayo de 2024, lo que se suponía que sería uno de los días más felices de la vida de Gemma Monk dio un giro dramático. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia el altar para encontrarse con su futuro esposo, la joven fue rociada con pintura negra durante la ceremonia. El incidente ocurrió en la oficina del registro civil de Oakwood House, frente a decenas de invitados atónitos. Inicialmente sorprendida, la novia pronto se dio cuenta de que el acto había sido intencional.

Una cuñada estuvo detrás del ataque.

La autora de este acto no fue otra que su cuñada, Antonia Eastwood. Sin haber sido invitada a la boda, supuestamente entró al recinto para vengarse de una antigua disputa familiar. Según los informes, ya existían tensiones entre ambas mujeres, derivadas de un desacuerdo anterior ocurrido en otra boda familiar en 2023.

Un vestido arruinado, pero la ceremonia siguió adelante.

El ataque tuvo consecuencias inmediatas: el vestido de novia de Gemma Monk, valorado en unas 1800 libras, quedó completamente manchado. Su rostro y cuerpo también resultaron afectados. A pesar del susto, la joven se negó a que el incidente arruinara su día. Tras limpiarse, pudo cambiarse rápidamente y ponerse otro vestido que encontró, lo que permitió que la ceremonia se celebrara, aunque con algunas horas de retraso.

Un caso presentado ante los tribunales

El incidente no quedó impune. El caso fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Maidstone, que declaró responsable a Antonia Eastwood. Ella se declaró culpable de "daños a la propiedad". Recibió una sentencia de prisión suspendida, servicio comunitario, una orden de alejamiento que le prohíbe contactar con la víctima, Gemma Monk, durante varios años, y se le ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios.

En definitiva, este incidente ilustra cómo los conflictos personales pueden intensificarse, incluso durante eventos que deberían ser alegres. A pesar de este ataque humillante, Gemma Monk optó por continuar con su matrimonio, transformando un momento de crisis en un testimonio de su resiliencia ante una situación extraordinaria.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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