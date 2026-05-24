Estas sutiles presiones estéticas que pesan sobre las damas de honor

A menudo hablamos de los cánones de belleza impuestos a la novia, de quien se espera que pierda unos centímetros antes del gran día, que se depile con meticulosa precisión y que sonría con recato ante la cámara. Sin embargo, las mujeres que acompañan a la novia al altar y posan junto a ella en esta alegre escena también están sujetas a estrictas costumbres. Las damas de honor siguen normas de belleza, algunas más explícitas que otras, para mantener esta armonía sin eclipsar a la novia.

Ser “guapa, pero no más guapa que la novia”.

Llevan vestidos similares que se ajustan a un estricto código de vestimenta, lucen peinados profesionales, inspirados también en una foto de Pinterest compartida en un chat grupal, e imitan las mismas expresiones como clones robóticos. Sentadas en primera fila en el ayuntamiento durante el intercambio de votos, su impecable apariencia da la impresión de ser una copia exacta. Las damas de honor desempeñan un papel vital en el éxito de una boda. Brindan apoyo emocional, asistencia logística y una presencia simbólica; son para la novia lo que el hada madrina es para Cenicienta.

Mientras se afanan en organizar despedidas de soltera inolvidables antes de la boda , el día de la ceremonia deben mantener una apariencia profesional y permanecer a la sombra de la novia. Estas mujeres, elegidas como damas de honor, tienen el privilegio de acompañar a la novia en el que invariablemente es "el día más hermoso de su vida". Participan activamente en los preparativos, asegurándose de que todo esté en orden el gran día, pero sobre todo, forman un séquito íntimo alrededor de la novia, como una guardia personal. Sin embargo, aunque estas "damas de honor" con vestidos de satén y peinados adornados con cuentas son el centro de la celebración, deben brillar con discreción.

Más allá de su función práctica, las damas de honor son elementos decorativos valiosos que realzan la armonía visual de la boda. Sin embargo, la norma exige que sean fotogénicas y estén bien arregladas, pero sin llamar demasiado la atención, algo que parece difícil de lograr. No se trata de eclipsar a la protagonista principal de la celebración.

Tener una figura "armoniosa" en las fotos

Si bien los invitados suelen tener una paleta de colores o un código de vestimenta temático que seguir, las damas de honor son, en cierto modo, las "muñecas" de la novia. Generalmente, la futura novia , a veces una amiga de toda la vida, a veces una prima muy querida, elige el mismo estilo de vestido que todas usan. Las damas de honor deben seguir este uniforme, diseñado para crear una imagen armoniosa y elegante.

Excepto que este vestido, compartido a través de un enlace URL en un chat de WhatsApp con un nombre desagradable, no favorece a todas las presentes. Aquellas con figuras más curvilíneas se enfrentan a la insidiosa presión social sobre su cuerpo en ciertos sitios web y se sienten culpables por no tener una figura de reloj de arena. Para evitar desentonar con esta imagen, por lo demás elegante, compran el vestido de referencia con las medidas incorrectas y pagan extra por los arreglos, con la esperanza de mimetizarse con este lienzo etéreo. Las damas de honor rara vez tienen libertad para elegir sus atuendos. La novia les da instrucciones más o menos flexibles sobre el corte, la tela, el largo exacto y el estilo.

También está la cuestión de la ubicación de las fotos, donde las personas más altas terminan en el fondo y las más imponentes se giran hacia un lado para reducir su silueta.

Aceptar ropa que no eligieron.

Las damas de honor, discípulas de la novia, no tienen libertad para hacer lo que quieran con su cuerpo. Están sujetas a una especie de dictado en cuanto a su apariencia, y se esfuerzan por el bien común. La novia impone los atuendos, los colores y los zapatos que reflejan el espíritu de la boda, a costa de la comodidad y el gusto personal de quienes los usan.

Si el color rosa pastel hace que una dama de honor se vea pálida, o si la tela satinada incomoda a otra, no se quejarán abiertamente por miedo a disgustar a la novia, que ya está al borde del agotamiento. Como resultado, el día de la ceremonia, las damas de honor se sienten completamente expuestas frente a decenas de desconocidos y tienen que luchar contra sus inseguridades mientras mantienen una sonrisa forzada.

Para ajustarse a una paleta estética global

Más allá de los vestidos prescritos y las siluetas "armonizadas", las damas de honor a menudo deben ajustarse a una dirección artística meticulosamente planificada. El color del esmalte de uñas debe ser aprobado por la novia, el labial nude es obligatorio para evitar cualquier "error de estilo", los peinados deben estar coordinados como los de una compañía de ballet, las joyas discretas deben elegirse con antelación... Todo está calibrado para preservar la estética de la boda.

Algunas novias llegan incluso a crear tableros de Pinterest meticulosamente detallados donde nada se deja al azar: moños bajos impecables, maquillaje luminoso idéntico para todo el cortejo nupcial, rizos ondulados perfectamente peinados y una tez radiante pero no excesivamente bronceada. ¿El objetivo? Crear una perfecta unidad visual en las fotos y dar la impresión de un cortejo nupcial sacado directamente de una revista de bodas.

El problema es que esta búsqueda de homogeneidad a veces borra la individualidad. Una dama de honor con cabello rizado se ve presionada a alisarse su textura natural para "encajar" con el grupo, a otra se le pide que se quite las gafas para las fotos, o a una mujer tatuada se le pide que se cubra los brazos con un calor de 30 grados... Detrás de estas supuestas exigencias estéticas se esconden preceptos muy concretos sobre lo que debe mostrar una boda "bonita".

Demostrar disponibilidad física

Ser dama de honor no se trata solo de llevar un vestido a juego y sonreír en las fotos. También implica estar disponible físicamente durante toda la ceremonia. Levantarse al amanecer para los preparativos, soportar tacones durante doce horas, posar sin cesar para los fotógrafos y mantenerse impecable a pesar del calor, las lágrimas o el dolor de pies.

El cuerpo se convierte casi en una herramienta logística al servicio de la boda. Hay que permanecer de pie durante largos periodos, perseguir el velo que se lleva el viento, ajustar la cola del vestido, llevar voluminosos ramos, bailar hasta el amanecer, todo ello mientras se mantiene un maquillaje impecable. Incluso las expresiones faciales a veces parecen estar codificadas: ser radiante, pero sin robarle protagonismo a la novia.

En definitiva, estas expectativas revelan una idea profundamente arraigada en torno a las bodas: que las mujeres deben ser bellas, estar disponibles, sonrientes y tener una presencia impecable para contribuir plenamente al éxito del evento. Como si su presencia no fuera suficiente, y además sus cuerpos tuvieran que mimetizarse a la perfección con el entorno.