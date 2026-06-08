Su novio le propuso matrimonio, pero el anillo que eligió la dejó "sin palabras".

La historia se ha vuelto viral en las redes sociales. Rochelle Mindrum, una floridana de 29 años, aceptó la propuesta de matrimonio de su pareja, Jak Keller, solo para descubrir que el anillo que él eligió no era exactamente lo que ella esperaba. Este "percance" se ha convertido en una sensación viral en TikTok.

Una propuesta romántica al aire libre.

La historia comienza en Tallulah Gorge, un espectacular paraje natural en Georgia, donde la pareja había ido de excursión. Rochelle y Jak llevaban seis o siete meses hablando de matrimonio. Rochelle solo tenía una condición para su futuro prometido: la pedida de mano debía ser en plena naturaleza y, sobre todo, tenía que ser una auténtica sorpresa. «Tenía el presentimiento de que podía ocurrir durante la excursión, pero no estaba segura. Jak parecía tan nervioso todo el tiempo que supe que algo tramaba», cuenta. Fue al borde de un acantilado, con el móvil listo para capturar el momento, cuando su pareja finalmente se arrodilló. Y el «sí» de Rochelle llegó, de forma natural.

#comprometida #esposademilitar#novia ♬ sonido original - A - 🌊🛩️ @rochelleevelyn14 EDIT: Lamento mucho que la frase "es tan azul, no sabía que sería tan azul", dicha 4 minutos después de decir que sí y terminar de llorar y decirle a mi prometido lo feliz que estoy, equivalga a que soy una desagradecida y esté haciendo que la gente se enoje MUCHO. Es tan bonito, pero la verdad es que no es para mí 😭😭😭 #propuesta

La sorpresa del diamante azul

Fue al examinar el anillo con más detenimiento cuando Rochelle notó un detalle inesperado: el diamante elegido por su pareja era de un azul intenso, mientras que ella siempre había imaginado su anillo con un diamante incoloro. «Al principio, pensé que era solo un reflejo del engaste, que era de un azul oscuro. Pero una vez que me puse el anillo, pude ver claramente que el diamante era azul», confesó.

Lo primero que le salió espontáneamente de la boca fue: "¡Es tan azul!". Una reacción que quedó grabada en vídeo y que generó muchos comentarios posteriormente. Un detalle importante: meses antes, Rochelle le había enviado a su pareja todas las características de su "anillo ideal" (corte ovalado, engaste tipo cesta de tulipán, engaste catedral), especificando también su preferencia por una piedra incolora. Sin embargo, nunca había recalcado explícitamente este último punto.

Una simple mala interpretación

La explicación resultó ser bastante conmovedora. Mientras buscaba un diamante de mayor calidad en un sitio web especializado, Jak Keller había malinterpretado las imágenes, que mostraban diamantes de alta gama con un ligero tinte azulado (un defecto común en la fotografía de joyería). Convencido de que le estaba regalando a su futura esposa una piedra excepcional, él también se sorprendió al descubrir el verdadero color del anillo una vez que se lo puso.

“Tenía miedo de que se le cayera el diamante, así que nunca sacó el anillo de la caja antes de la pedida de mano”, cuenta ella. De vuelta en casa, la pareja finalmente fue a la joyería para cambiar la piedra. Pudieron conservar el engaste, que a Rochelle le encanta, y solo cambiaron el diamante.

El vídeo de TikTok está dividiendo a los usuarios de internet.

El breve vídeo de 16 segundos, publicado por Rochelle, causó un gran revuelo en las redes sociales, tanto por buenas como por malas razones. Algunos internautas acusaron a la joven de ser "ingrata", de haber "arruinado el momento" o de ser insensible al esfuerzo de su pareja.

Otros, por el contrario, elogiaron su honestidad y franqueza. «Lo más difícil de ver es cómo la gente construye su propia historia a partir de un vídeo de dieciséis segundos», lamenta Rochelle. Lejos de ser una simple discusión de pareja, afirma que ella y su prometido rápidamente encontraron un punto en común, y que esta historia, sin duda, se convertirá en uno de sus recuerdos favoritos.

Más allá de la anécdota, la historia de Rochelle Mindrum nos recuerda cómo la elección de un anillo de compromiso puede plasmar expectativas íntimas, a veces mal expresadas. Y que, tras el brillo de las redes sociales, muchas historias de amor es mejor que permanezcan... entre las dos personas involucradas.