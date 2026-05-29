Tras haberse casado cinco veces con el mismo hombre, anima a otras parejas a inspirarse en su ejemplo.

El matrimonio es un acontecimiento único. Presentado como el día más feliz de la vida, se reduce a una sola fecha en el calendario. Generalmente, uno debe divorciarse para poder volver a lucir el vestido impecable. Sin embargo, es perfectamente posible romper esta regla y revivir este romántico escenario sin regalos de boda ni guardia de honor. Una mujer estadounidense se casó con su primera pareja cinco veces. No renovó sus votos como hacen otros en su primer aniversario de bodas; celebró esta unión a su manera, lejos de lo convencional.

Casarse con la misma persona varias veces: una idea inusual

En el imaginario colectivo, el matrimonio es un evento simbólico que dura solo 24 horas. Se supone que no se repite, a menos que la pareja rompa el compromiso a mitad del romance y vuelva a casarse con otra persona. De hecho, los novios son plenamente conscientes de esta realidad y hacen todo lo posible por vivir el cuento de hadas con el que han soñado desde niños. Se entregan por completo para que la ceremonia sea un sueño hecho realidad. Y a menudo, están tan concentrados en el éxito de su boda que les cuesta disfrutar del presente.

Como relata Lis Anna-Langston en las páginas de HuffPost , no quería que su boda fuera un evento estático. No quería quedarse con la sensación de que algo faltaba, ni tener un solo recuerdo de la ceremonia. Cuando le dio el "sí, quiero" a su pareja, sabía que no sería la última vez. Se casó según la tradición: formalizó su amor en el juzgado de York, en una ceremonia íntima y privada. Aunque fue un mero trámite administrativo, ese día marcó un verdadero punto de inflexión en su relación.

Aquí no había manteles de seda ni ramos de flores recién cortadas; la discípula de Cupido había optado por la sencillez para esta boda sin fin. Estaba segura de que podría compensarlo en otra ocasión. Porque casarse con la misma persona varias veces no es una moda ni un capricho. Es una poderosa iniciativa para darse más oportunidades y evitar lamentarse por decepciones pasadas.

Desde los juzgados hasta las cuevas subterráneas, cada boda suena diferente.

Para honrar a su niña interior y cumplir un sueño de infancia, optó por una boda más elaborada, digna de una revista. Ataviada con un vestido de encaje, intercambió votos en el entorno rústico de una posada de Connecticut. Un momento verdaderamente mágico. Los recién casados, siempre insatisfechos, repitieron su boda en Las Vegas, un paraíso artificial donde Elvis Presley bendice a las parejas con su canto en capillas del tamaño de casas de muñecas. Irónicamente, la iglesia se encontraba justo enfrente de un club de striptease.

Para sus cuartos votos, se reunieron en una cueva especialmente acondicionada y reafirmaron sus sentimientos en un lago subterráneo, bajo la atenta mirada de un locutor de radio. Y para sus quintos votos, se besaron ante un sacerdote francés en la cima del Mont Saint-Michel. Esta pareja deseaba que su matrimonio durara para siempre, y si tuvieran que repetirlo, se asegurarían de evitar cualquier sensación de déjà vu.

Una forma de comprender mejor tu relación y celebrarla.

Para muchos, el matrimonio es un momento culminante. Un día espectacular planeado durante meses, que luego se guarda en un álbum de fotos y en algunos vídeos grabados por los invitados. Pero al casarse con el mismo hombre cinco veces, esta mujer estadounidense defiende una visión diferente del compromiso : la de un amor que merece ser revivido, redescubierto y adaptado a las distintas etapas de la vida.

Porque una pareja nunca permanece igual. Evoluciona con mudanzas, duelos, ascensos, hijos y, a veces, decepciones. Los miembros de la pareja cambian sus gustos, prioridades y ritmo de vida. Recrear una boda, en este contexto, es casi como reconocer esta metamorfosis en lugar de pretender que nada ha cambiado desde que se colocó el primer anillo en el dedo.

Celebramos cumpleaños, logros profesionales y momentos importantes de la vida. ¿Por qué limitar el amor a un único ritual formal? Algunos sueñan con una ceremonia íntima después de una boda grande y demasiado formal. Otros, por el contrario, desean vivir la celebración que no pudieron permitirse a los veinte años. Como recalca la mujer en cuestión: «Para mí, volver a casarme no tiene fecha de caducidad. Se trata de recibir cariño».

Por supuesto, no hace falta reservar una capilla en Las Vegas ni una cueva subterránea para cultivar esta dinámica. Algunas parejas renuevan sus votos, otras establecen sus propias tradiciones: un viaje anual, una carta de amor en una fecha determinada, una cena simbólica para celebrar los hitos que han alcanzado juntos. La idea no es convertir el amor en una actuación constante, sino darle un papel activo.