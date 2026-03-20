En la boda de su nieta, esta abuela incendia la pista de baile y el video se vuelve viral.

En la boda de su nieta Taylor Wells, Estine Wells, de 79 años, incendió la pista de baile, y su video rápidamente se viralizó en las redes sociales. Con una energía desbordante y pasos de baile impecables, cautivó a todos los invitados, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de divertirse y celebrar el amor. Compartido miles de veces en poco tiempo, el video cosechó admiración y sonrisas en todo el mundo.

Reina de la noche hasta la 1:30 de la madrugada.

En la boda de Taylor Wells y Jordan Lazarus, celebrada el 21 de febrero de 2026 en Florida, Estine Wells, apodada "Mommom", convirtió la recepción en una auténtica fiesta. Entre los 215 invitados, todas las miradas se centraron en esta enérgica abuela que bailó sin parar hasta la 1:30 de la madrugada. "Todos estaban fascinados con ella", declaró la novia a la revista People , añadiendo que los invitados le habían estado rogando que bailara toda la noche.

Un look "glamuroso" que conquistó a todos.

Estine llegó con un vestido azul claro sin mangas adornado con lentejuelas y motivos florales, complementado con delicadas joyas. Su labial y esmalte de uñas a juego le añadieron un toque sofisticado. "Es la reina del glamour", comenta Taylor entre risas, quien recibe productos de Sephora de su abuela con frecuencia. Este elegante atuendo realzó aún más su carisma natural en la pasarela.

Un vídeo viral que está arrasando en internet.

El video de TikTok que Taylor publicó el 6 de marzo ha acumulado 20.000 visualizaciones y 50 comentarios entusiastas: "Voy a incluirla en mi tablero de sueños 😍" , "Baila como la reina que es" , "Es esa chica 💁‍♀️" . La abuela, muy activa en redes sociales, lee cada mensaje con deleite. "Está obsesionada con los comentarios", sonríe Taylor.

Un fuerte vínculo con su nieta

Taylor es muy cercana a Estine, la ve varias veces al año y comparte con ella aficiones comunes: las flores (que Estine ayudó a elegir para la boda), el maquillaje, el pilates y la hospitalidad. «Ilumina cualquier lugar al que llega; es el alma de la fiesta», resume la novia Taylor.

A sus 79 años, Estine Wells demuestra que la edad es solo un número: su energía contagiosa, su estilo y su alegría de vivir la convirtieron en la estrella indiscutible de esta boda. Esta abuela "icónica" inspira a miles de internautas, recordándoles que la celebración no tiene edad cuando el corazón late al unísono.