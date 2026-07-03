Besar a tu pareja con brillo de labios: la tendencia que está causando furor en las redes sociales.

Si bien antes las mujeres buscaban marcas de pintalabios en el cuello de la camisa de sus parejas como prueba de infidelidad, hoy en día les dan besos pegajosos para poner a prueba su nivel de intimidad. En las redes sociales, se aplican brillo labial y persiguen la boca de sus parejas, quienes pueden o no ser receptivas a este beso manchado con sabor a vainilla o algodón de azúcar.

Un beso lacado que no siempre agrada a todo el mundo.

En las redes sociales, el amor se exhibe sin tapujos, e incluso las muestras de afecto más íntimas se hacen públicas. Las mujeres disfrutan improvisando pruebas de compatibilidad basadas en actividades aparentemente mundanas, como pelar una naranja o ver volar a un pájaro . Según su última evaluación de la relación, que sin duda sorprendería a los sexólogos , una pareja comparte absolutamente todo, incluso los ingredientes azucarados del brillo labial recién aplicado.

El método es sencillo. Se aplican brillo labial como parte de su rutina habitual y, con aparente inocencia, le piden un beso a su pareja con sus labios sedosos. Y aunque estos caballeros no sepan distinguir entre rubor y sombra de ojos, no se dejan engañar. Perciben la textura aterciopelada que tienen delante.

Ante este maquillaje pegajoso, algunos hombres se apartan instintivamente como si su pareja tuviera una enfermedad contagiosa. Otros son más receptivos y responden a esta súplica de afecto con ternura. Pero, por lo general, estos caballeros mantienen la distancia e incluso lanzan miradas angustiadas a la cámara. El ejemplo más revelador es el video de @ashleylamarca, donde la víctima de este ataque cosmético susurra "¡ayuda!". Si bien las mujeres suelen rechazar los avances de sus parejas para evitar arruinar su maquillaje, esta tendencia viral les está tendiendo una trampa.

Cuando un gesto tierno se convierte en una anécdota viral

En las redes sociales, las mujeres juegan al gato y al ratón con sus parejas, persiguiéndolos con brillo labial en mano. Algunas parejas les siguen el juego y admiten la derrota de inmediato, mientras que otras fingen resistirse. Las más hostiles se limpian los labios con el dorso de la mano con expresión de disgusto, como se ve en el vídeo de @évaequentin, pero esto no parece desanimar a la pareja.

Pocas parejas reaccionan con nerviosismo al descubrir esta textura inusual durante sus momentos íntimos . Este reto estético se transforma rápidamente en bromas juguetonas que dan pie a risas. De hecho, este tipo de bromas desenfadadas son bastante beneficiosas para la salud diaria de la pareja.

Según un estudio realizado por la Universidad Estatal de los Apalaches (Boone, California), la risa espontánea, ya sea que surja de un mal chiste, un pijama roto o un brillo labial que se pasa de una cara a otra, fortalece la química corporal.

Técnicas para evitar manchas en la boca

Por supuesto, para mantener ese gesto afectuoso a pesar del brillo de labios o el labial llamativo, algunas personas tienen técnicas bien perfeccionadas. Para evitar que sus labios brillen todo el día o den la impresión de haber salido de un circo, imitan un beso a distancia con una especie de "aire de beso". Otras optan por un "choque de manos" más intenso, inspirado en amigos de toda la vida o jugadores de fútbol. ¿La idea? Crear una conexión emocional a pesar de esa barrera superficial.

Además, para quienes no son particularmente afectuosos, un beso no es el único indicador de una pareja enamorada. En definitiva, cada miembro de la pareja tiene su propio lenguaje del amor, y los sentimientos se expresan a través del tacto, las palabras, las acciones concretas e incluso los regalos. En este contexto, el brillo labial es simplemente otro pretexto para observar lo que las parejas ya hacen a diario sin darse cuenta: adaptarse, negociar, encontrar soluciones alternativas e inventar pequeños rituales que, con el tiempo, se convierten en sus códigos compartidos.

En las redes sociales, es probable que la tendencia desaparezca tan rápido como apareció, reemplazada por otra, más absurda o más sofisticada, que transformará una vez más un gesto banal en un fenómeno colectivo. Pero en las relaciones, deja una huella más duradera: la idea de que incluso los gestos más simples pueden convertirse en espacios de juego, campos de pruebas o, simplemente, lugares para la complicidad espontánea.