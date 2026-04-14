"Citas por presentación": el método basado en diapositivas que podría revolucionar las citas.

¿Y si presentaras tu personalidad como un proyecto que te apasiona? Las citas por presentación de proyectos rompen con las reglas de las citas al ofrecer un formato inesperado: la presentación de diapositivas. A medio camino entre la creatividad y la claridad, esta tendencia de las redes sociales resulta tan intrigante como entretenida.

Presentarse… como durante una presentación

El principio de las presentaciones personales es sencillo: te presentas a través de unas pocas diapositivas, como en una presentación profesional. La idea no es convertir tu vida en un currículum, sino compartir, de forma concisa, lo que te define.

Intereses, valores, anécdotas, opiniones sobre el amor o la vida cotidiana… todo vale. Algunos optan por un tono serio, otros recurren al humor o la autocrítica para transmitir su mensaje. Este formato se puede usar en fiestas con amigos, eventos para solteros o incluso en línea. Se convierte así en un punto de partida para compartir, reír y conocerse mejor.

Una tendencia impulsada por las redes sociales

La razón por la que las presentaciones para ligar están generando tanto revuelo se debe en gran parte a las redes sociales. Fragmentos de estas presentaciones circulan por TikTok , Instagram y LinkedIn, captando la atención por su originalidad.

Este éxito forma parte de una tendencia más amplia: los códigos del mundo profesional se están infiltrando gradualmente en la esfera personal. Presentar ideas, relatar la trayectoria profesional, captar la atención… todas estas son habilidades que ahora se utilizan en las citas. El carácter inesperado del formato también juega un papel clave. En comparación con los perfiles a veces repetitivos de las aplicaciones de citas, la presentación de diapositivas aporta un toque de frescura y sorpresa.

Una forma de aclarar quién eres.

Una de las ventajas de este enfoque reside en su estructura. Crear una presentación de diapositivas te obliga a reflexionar sobre lo que realmente quieres compartir. ¿Qué te importa? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tu forma de amar? Al organizar estos elementos, logras mayor claridad, tanto para ti como para los demás.

Para algunas personas, esto puede hacer que las interacciones iniciales sean menos intimidantes. La presentación sirve entonces como apoyo, casi como un hilo conductor, facilitando la conversación y evitando esos temidos silencios incómodos. Sin embargo, ten en cuenta que el objetivo no es "actuar" ni "cumplir con requisitos", sino simplemente ofrecer una puerta de entrada a tu mundo.

Una nueva forma de ver los encuentros

Las presentaciones de propuestas reflejan una transformación más amplia de las interacciones en la era digital. Hoy en día, los formatos visuales desempeñan un papel fundamental en la comunicación. Fotos, vídeos, presentaciones… cada vez estamos más acostumbrados a contar historias visualmente. Las presentaciones de diapositivas se ajustan a esta tendencia, ofreciendo una forma visual y personalizada de presentarse.

Este método también demuestra que las citas ya no siguen un único modelo. Cada persona puede elegir el enfoque que mejor le convenga, ya sea espontáneo, estructurado, creativo o más tradicional.

Entre la creatividad y la autenticidad

Detrás de su apariencia desenfadada, el formato de citas informales ofrece una auténtica libertad de expresión. Puedes plasmar tu humor, tu sensibilidad, tus pasiones o tu visión de las relaciones. Algunos lo ven como una forma de ser más directos con sus expectativas. Otros, simplemente, aprecian su originalidad y su enfoque poco convencional.

En cualquier caso, no se trata de ajustarse a un formato perfecto. Tu presentación no necesita ser impecable ni "ideal" para resultar interesante. Tu cuerpo, tu historia, tu personalidad tienen su propio valor, y eso es precisamente lo que merece ser compartido.

En definitiva, "presentar una cita" no sustituye la espontaneidad de conocer gente. Abre una nueva puerta: la de una presentación más reflexiva, a veces más divertida y, sobre todo, más auténtica.