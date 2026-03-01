Search here...

“Licencia para el desamor”: ¿idea absurda o progreso social?

Un estudio de Zety revela que el 33 % de los empleados ya han tomado vacaciones o baja por enfermedad para recuperarse de una ruptura, y que el 43 % de ellos ha sufrido una caída en la productividad. Este fenómeno, a menudo oculto, plantea la cuestión de la baja oficial para un tipo de dolor neurológicamente comparable a la adicción.

Impacto concreto en el desempeño laboral

La disminución de la concentración, la baja motivación y las impuntualidades recurrentes están desestabilizando a los equipos, según una encuesta a 1020 empleados. Los hombres (36 %) y la Generación Z (47 %) son los más afectados, con una recuperación promedio de tres días. En neurociencia, el rechazo romántico activa zonas del cuerpo asociadas con el dolor físico, lo que explica esta desorganización temporal, que resulta costosa para las empresas.

Por qué la angustia perturba la oficina

Una ruptura amorosa desencadena un auténtico síndrome del corazón roto, una mezcla de intensa tristeza, irritabilidad y fatiga crónica que invade la mente en el trabajo. La proximidad diaria con los compañeros amplifica esta vulnerabilidad, transformando cada interacción en un doloroso recordatorio y dificultando la separación de la vida personal y profesional.

Disparidades generacionales y de género

Las generaciones más jóvenes (Generación Z y millennials) faltan al trabajo con más frecuencia, quizás debido a una menor experiencia con la pérdida de empleos o a las expectativas de mayor flexibilidad. Los baby boomers, con un 11%, parecen estar mejor preparados emocionalmente.

¿Hacia la flexibilidad en lugar de la licencia formal?

Un tercio de los empleados desea una licencia dedicada de 1 a 3 días, pero la gran mayoría prefiere el teletrabajo (31%), el horario flexible (31%) o menos reuniones (26%). Estos ajustes discretos evitan el estigma asociado a una ausencia oficial, a la vez que restauran una sensación de control esencial para superar el impacto emocional. El teletrabajo limita las interacciones sociales agotadoras, mientras que los plazos extendidos o la reducción de las reuniones de seguimiento preservan la energía mental sin detener por completo las operaciones. Este enfoque discreto restaura el control sin estigmatizar.

Ante estas realidades, las empresas se beneficiarían de adoptar un enfoque de apoyo y flexibilidad en lugar de una política de licencias formales y estigmatizantes. La desilusión, un dolor universal, podría entonces abordarse como un auténtico problema global de RR.HH.

