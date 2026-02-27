En China, una nueva tendencia en citas está convirtiendo a las exparejas en "referencias"

¿Qué pasaría si tu ex se convirtiera en tu mejor recomendación? En China, una tendencia sorprendente está revolucionando las reglas de las citas: los solteros recomiendan a sus exparejas como si fueran un talento a reclutar. Una idea poco convencional, pero que revela una nueva forma de ver el amor.

Exes presentados como candidatos… a la felicidad

En las redes sociales chinas, algunos jóvenes adultos reviven sus rupturas con un toque creativo. Tras una separación amistosa, publican un "perfil" de su expareja para ayudarles a encontrar el amor de nuevo. Edad, altura, profesión, pasiones, rasgos de personalidad, cualidades entrañables y pequeños "defectos" encantadores: todo está incluido. También se detallan los motivos de la ruptura, a menudo con franqueza y amabilidad. Relación a distancia, planes de vida diferentes, imprecisión en el momento... nada dramático, simplemente una incompatibilidad.

Según se informa, la iniciativa cobró impulso después de que un internauta pidiera en broma una "recomendación interna" para encontrar pareja, usando jerga profesional. Rápidamente, otros usuarios se sumaron. El resultado: exparejas presentadas como candidatas serias, con un tono que oscilaba entre la autocrítica y un genuino deseo de ayudar.

Un CV sentimental al estilo chino

Algunas publicaciones parecen auténticos CVs amorosos. Secciones estructuradas, ubicación, año de nacimiento, profesión, personalidad, intereses… todo meticulosamente escrito. Aún más originales: "informes de experiencia" basados en varios años de relación. Una forma sutil de decir: "Lo/la conozco bien, puedo garantizar su fiabilidad". La expareja se convierte así en una especie de garante moral, capaz de dar fe de la amabilidad, lealtad o estabilidad del otro.

En un mundo donde las imágenes suelen estar filtradas, embellecidas y escenificadas, esta transparencia resulta atractiva. Ya no te encuentras ante una simple descripción halagadora, sino ante una perspectiva externa, matizada y humana.

Una respuesta a la fatiga de las aplicaciones de citas

Tras la fachada lúdica se esconde una realidad más profunda: cierto hastío con las apps de citas. Muchos solteros expresan su desconfianza ante perfiles "demasiado perfectos", información exagerada o experiencias decepcionantes. En este contexto, un ex se convierte en una fuente de información percibida como más auténtica. Al fin y al cabo, ¿quién mejor que alguien que ha compartido la vida de alguien para hablar de su capacidad de escucha, resolución de conflictos o compromiso?

Algunos relatos incluso sugieren que las relaciones han florecido gracias a estas recomendaciones. Los usuarios de internet afirman haber contactado con una expareja que "verificaron" en línea y haber descubierto una compatibilidad genuina. Prueba de que el amor a veces puede empezar con el simple boca a boca... versión 2.0.

Entre el humor, la autocrítica y una mirada benévola

Este fenómeno también resulta atractivo por su tono. Muchos describen a sus exparejas con humor, a veces como "objetos de segunda mano", aludiendo a un ligero desgaste emocional con un guiño cómplice. Más allá de las bromas, emerge un mensaje más positivo sobre el cuerpo: cada persona se presenta en su singularidad, con sus fortalezas y vulnerabilidades. Se valoran la amabilidad, la sensibilidad, la perseverancia y la generosidad. Los defectos no se demonizan; se convierten en rasgos humanos, contextualizados, a veces simplemente incompatibles con una relación en particular.

Este enfoque nos recuerda que el fin de una relación no significa que alguien "no valga la pena". Al contrario: puedes ser una persona maravillosa y no ser la pareja ideal para alguien en un momento dado. Esto no disminuye tu valor en absoluto.

Una nueva forma de ver la ruptura

Para recomendar a un ex, es necesaria una separación pacífica. Esta tendencia pone de manifiesto un cambio interesante: las rupturas ya no se ven necesariamente como fracasos dramáticos, sino como un reconocimiento de incompatibilidad. Es posible apreciar profundamente a alguien, reconocer sus cualidades y aceptar que los caminos divergen. Esta perspectiva más madura y menos culpable abre la puerta a una interpretación diferente de las historias de amor: se aprende, se evoluciona, se crece.

Queda por ver si esta práctica se convertirá en un fenómeno duradero o se mantendrá como una tendencia viral. Una cosa es segura: al convertir a sus exparejas en "modelos a seguir", estos jóvenes chinos están redefiniendo las reglas del juego de las citas. Entre el pragmatismo y la ironía, plantean una pregunta crucial: en un mundo saturado de imágenes idealizadas, ¿no es la confianza el nuevo lujo en asuntos del corazón?