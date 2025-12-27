¿Es realmente más probable que los hijos de padres divorciados se divorcien? Las cifras hablan por sí solas.

Si te acabas de casar, podrías temer que tu matrimonio termine mal, como el de tus padres. Temes imitar sus errores y romper el pacto de amor que acabas de hacer. Esto no es imposible. Sin embargo, los psicólogos te tranquilizan: la caótica vida amorosa de tus padres no influye tanto en la tuya.

Una teoría más que una realidad

Durante sus primeros años, casi envidiamos a los hijos de padres divorciados y solo recordamos las ventajas: reciben el doble de regalos en Navidad, celebran sus cumpleaños dos veces; en resumen, lo viven todo dos veces. Sin embargo, los más directamente afectados no pueden decir lo mismo. Un divorcio , incluso amistoso y de mutuo acuerdo, siempre deja huella en quienes lo presencian. Los niños sufren y soportan la situación sin poder expresar su opinión. Sobre todo, al llegar a la edad adulta, intentan no repetir lo vivido y llevar una vida romántica feliz.

Se someten a terapia para profundizar en su historia de amor y descubrir si están predispuestos al divorcio. Si eres uno de esos niños que cambiaban de casa cada dos semanas y, sin darse cuenta, desempeñaban el papel de mediador marital, sin duda temes que tu matrimonio fracase. Durante mucho tiempo, los psicólogos creyeron que las relaciones pasadas de los padres podían influir en los romances actuales de sus hijos. Sin embargo, esto es más una teoría popular que una verdad absoluta.

Durante décadas, todos creyeron en el dicho de que "hijos de padres divorciados, matrimonios fallidos". Sin embargo, esto resulta ser en gran medida falso. Es cierto que estos niños pueden no haber tenido los mejores modelos a seguir ni las bases más sólidas, pero no todos están destinados al desastre emocional. "Un divorcio es parte de la vida; es una ruptura del apego, es difícil, altera la tranquilizadora rutina diaria del niño, pero si la relación entre los padres continúa de forma positiva, no es traumático para el niño", explica la psiquiatra y psicoanalista Marie-France Hirigoyen en la radio France Inter .

Lo que realmente dicen los números

¿Sufren los hijos de padres divorciados el mismo destino que sus padres y deben truncar su promesa de vida eterna? Las estadísticas sugieren lo contrario. Según un análisis basado en datos de la Encuesta Social General, un instituto de encuestas estadounidense, la transmisión intergeneracional del divorcio se redujo a la mitad entre 1972 y 1996. Este es un hallazgo sorprendente dado el aumento de los divorcios desde la década de 1970.

Por supuesto, estas cifras deben matizarse, ya que el matrimonio ya no es automático ni una consideración primordial en los planes de las parejas. Mientras que para las generaciones anteriores, el matrimonio era casi un rito de paso, los jóvenes prefieren la cohabitación o la alternativa de una unión civil (PACS).

Los hijos de padres divorciados no corren mayor riesgo, pero pueden sabotear su relación sin darse cuenta. «Desarrollan una hipervigilancia ante los problemas que podrían llevar a esta situación. Temen que no dure. En el día a día, esto puede ser debilitante», explica Gérard Poussin, psicólogo clínico entrevistado por 20 Minutes .

El divorcio es una práctica cada vez más aceptada.

El divorcio ya no se considera inevitable; es casi algo común. Si bien para nuestros antepasados el divorcio ni siquiera era una opción, para los jóvenes ahora es solo una excusa más para festejar. Con el auge de las " fiestas de divorcio ", estas celebraciones posteriores a la ruptura que incluyen pasteles de capas de "gracias, siguiente" y bufandas de "recién divorciado" , el divorcio se ha convertido en una simple formalidad.

En resumen, los hijos de padres divorciados ya no se preocupan por su futuro romántico y ven el divorcio como una solución, no como una derrota. Lo cual es bastante positivo. Cuanto menos se piense en ello, menos probable es que ocurra (quienes tengan una mentalidad puramente racional deberían tener cuidado).