"Citas profundas": esta tendencia francesa está revolucionando las primeras citas.

Se acabaron las conversaciones que giraban únicamente en torno al trabajo, las series de Netflix o "¿a qué te dedicas?". Una nueva tendencia está ganando terreno entre los jóvenes: las citas profundas. ¿En qué consiste? Enfocarse en intercambios más sinceros, emotivos y auténticos desde la primera cita.

Cuando las aplicaciones cansan a los solteros

En los últimos años, muchas personas han sentido que las citas a veces se parecen a una entrevista de trabajo romántica. Perfil perfecto, respuestas ensayadas, conversaciones repetitivas… las citas pueden volverse agotadoras rápidamente.

Según un estudio realizado por una aplicación de citas con miles de usuarios, muchos jóvenes buscan hoy en día conexiones más profundas y naturales. Muchos explican estar cansados de las interacciones que consideran superficiales o artificiales, sobre todo en las redes sociales, donde todos suelen mostrar una versión muy pulida de sí mismos. Por ello, las citas profundas se presentan como una forma de bajar el ritmo y devolver la autenticidad al centro de las relaciones.

Preguntas más personales desde la primera cita

En TikTok e Instagram, esta tendencia está ganando popularidad. Muchos creadores de contenido comparten ideas de preguntas diseñadas para generar una conexión más auténtica desde las primeras interacciones. En lugar de los temas de conversación tradicionales y neutrales, algunos prefieren preguntar: "¿Qué te hizo sonreír esta semana?" o "¿Quién te hace sentir más tú mismo/a?".

El objetivo no es convertir una primera cita en una sesión de terapia improvisada, sino ir más allá de la conversación superficial y conocer la personalidad de la otra persona. Y, sin duda, este enfoque resulta atractivo. Muchos jóvenes afirman buscar más espontaneidad, escucha activa y conversaciones que realmente les hagan sentir que están conociendo a alguien.

Una generación que busca la autenticidad

El éxito de las "citas profundas" también revela algo más general sobre la Generación Z. Los expertos explican que estos jóvenes crecieron en un mundo donde todo está constantemente expuesto, comentado y, a veces, juzgado en línea.

El resultado: aunque muchas personas desean relaciones más auténticas, mostrar vulnerabilidad aún puede resultar difícil. Algunos temen ser percibidos como "demasiado sensibles", "demasiado involucrados" o simplemente demasiado honestos desde el inicio de una relación. El concepto de "citas profundas" busca romper con este patrón. La idea ya no es desempeñar un papel perfecto o misterioso, sino crear un espacio donde cada persona pueda mostrarse con mayor naturalidad.

Una forma de romper las reglas de las citas tradicionales.

Esta tendencia también desafía varias normas arraigadas en las relaciones románticas. ¿Quién debe enviar el primer mensaje? ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de responder? ¿Hay que ocultar las emociones para parecer indiferente?

Cada vez más jóvenes adultos parecen querer liberarse de esas "reglas" tácitas que pueden hacer que las citas sean estresantes o artificiales. Con las "citas profundas", el objetivo no es parecer inaccesible o "perfecto". Lo que importa más es la calidad de la conexión y la sensación de poder ser uno mismo sin fingir.

Una tendencia… pero no una obligación.

Si bien las citas profundas se están volviendo cada vez más populares en Francia, no deberían considerarse una nueva regla obligatoria para los encuentros románticos. A algunas personas les encantan las conversaciones profundas desde la primera cita. Otras prefieren tomarse más tiempo antes de hablar de temas personales, y eso es perfectamente válido.

Cada persona tiene su propia manera de conectar, su propio ritmo emocional y su propia forma de generar confianza. Lo importante no es ser "inmediatamente vulnerable o intenso", sino encontrar una forma de conectar con la otra persona que refleje verdaderamente quién eres.

En definitiva, las "citas profundas" nos recuerdan una cosa sencilla: detrás de las aplicaciones, las tendencias y los códigos de las citas modernas, muchos buscan principalmente intercambios sinceros y relaciones en las que puedan sentirse plenamente ellos mismos.